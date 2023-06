Tamara Klusová ukázala tělo v bikinách. Na maminku tří dětí tedy rozhodně nevypadá

Tamara Klusová s manželem Tomášem Michaela Feuereislová

Manželka Tomáše Kluse (37) se v Čechách stará o početnou rodinu a v létě mívá starostí ještě více, protože je její muž většinou neustále na cestách, a péče o domácnost tak zůstává jen na ní. Nejednou už v minulosti od Tomášova manažera slyšela slova, aby se připravila na to, že svého muže pár měsíců „neuvidí“. Možná i proto zvolila pro svou dovolenou období začátku června, kdy se ještě naplno nerozběhly letní festivaly, a o dům, zahradu a zvířata se tak ještě může postarat zpěvák.

Zpěvačka sbalila věci sobě, dvěma ze svých tří dětí, neb nejstarší dcera už se dala na hereckou dráhu stejně jako její tatínek a momentálně společně natáčejí nový projekt, a odcestovala do Chorvatska společně s partou svých kamarádek. Z místa nejdříve sdílela obrázky právě s přítelkyněmi nebo se svými dětmi, teď už se ale odhodlala a uveřejnila dokonce i selfie snímek v bikinách. „Moře je prostě magie. I když to doma miluju, pokaždé, když mi vítr prosolí a rozcuchá vlasy, v hlavě mi jede otázka, jaké by to asi bylo žít u moře. Milovala bych ho stejně, jako když je jen jednou za čas?“ napsala Tamara ke snímku a hned se zvedla vlna komentářů jejích sledujících, které by se k moři také rády přestěhovaly.

Kromě myšlenky na balzám na duši i fyzično ve formě slané vody si ale nelze nevšimnout i Tamařina vypracovaného štíhlého těla, které rozhodně nevypadá na to, že ze svého lůna vydalo už tři vlastní děti. Naopak, písničkářova manželka vypadá spíše jako náctiletá slečna, která si užívá své šťastné chvilky u moře. Tak uvidíme, jestli se v průběhu Tamařiny dovolené dočkáme ještě dalších myšlenek a případných snímků v bikinách. ■