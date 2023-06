Kendall Jenner oblékla plavky ve stylu underboob za osm tisíc korun. Ještě ten den se vyprodaly ve všech velikostech

Kendall Jenner Profimedia.cz

Kendall Jenner (27) je nejlépe placenou modelkou světa a reklama jí podaná opravdu stojí za to. Plavky, které oblékla na pár fotek, zmizely ze všech obchodů v ten samý den. Dá se tak očekávat, že v červených bikinách letos uvidíme na plážích opravdu hodně dívek a žen.

Kendall Jenner si v žebříčku nejlépe placených modelek drží první místo už nějaký ten rok a za své pózování vydělává desítky milionů dolarů. Dokonalému tělu ale samozřejmě musí obětovat nejen choutky na dobré jídlo, ale také čas strávený pod vedením profesionálního trenéra Louise Chandlera-Josepha a cvičitelky pilates Liany Levi. Výsledkem je ovšem dokonalé tělo bez jediné chybičky, které přímo vybízí k tomu, aby na něm Kendall propagovala plavky.

A právě ty oblékla v nové kampani pro firmu, která modelku nechala nafotit na pláži, na skále nebo v případě dvoudílných asymetrických plavek v posteli. S firmou Kendall spolupracuje už několik let a chválí si právě kreativitu, která ze spolupráce vychází. A sám výrobce plavek je také určitě rád, že pod svá křídla získal právě Kendall. Červené bikiny, které předvedla na sociální síti, se totiž vyprodaly během jednoho dne, a to i přes to, že je jejich cena v přepočtu 7700 korun. V plavkách modelka odhalila své bezchybné křivky a díky topu ve stylu underboob i malou část svých ňader.

Pánové, kteří by chtěli pozvat modelku na rande, mají ale v současné době smůlu. Kendall je zamilovaná do rappera, který si říká Bad Bunny a podle zahraničních médií je jejich vztah vážný. ■