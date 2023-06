Monika Binias vrací úder Ornelle: Nechtěla jsem ji seřezat, tak jsem ji zavřela na záchod se zlatými kohoutky

Monika Binais reaguje na dceru Ornellu, která se ve Výměně manželek rozpovídala o svém dětství. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Podle mě ti rodiče do teď nepochopili, že nejcennější komodita je čas. A ta rodina. Oni to nepochopili, oni si furt myslí, že prachy jsou nejvíc,“ řekla Ornella v pořadu, kde také přiznala, že ji matka zavírala na záchod.

Sama Monika Binias se na tento díl Výměny manželek dívat nebude.

„Neviděla jsem to a ani se koukat nebudu. Myslím si, že by mě vůbec nic nepřekvapilo, Ornella je velký Hans Christian Andersen. Ale baví mě, že Výměna manželek nebyla o výměně manželek, ale o mně,“ řekla Super.cz Monika Binias, které jsme se zeptali, co na některá tvrzení své nejstarší dcery říká.

„Peníze samozřejmě nebyly na prvním místě. Peníze jsou svoboda a pakliže máte dvě děti, kterým chcete zajistit standard, luxusní život, dobré vzdělání, dovolené, krásné oblečení a kroužky, tak se musíte otáčet. Ornella toho plnými doušky využívala. Jezdila na koních nebo chodila na balet,“ vysvětlila Monika s tím, že Ornellu skutečně párkrát na toaletu zavřela. A měla prý pro to pádné důvody.

„Ano, pakliže už děti zlobily takovým způsobem, a to hlavně Ornella, že už se to nedalo vydržet a nechtěla jsem jim seřezat zadek, tak jsem ji asi dvakrát zavřela. A to na její dětský růžovobílý záchod se zlatými kohoutky a oknem. Myslela jsem, že jako mega trest zmíní, že si musela ve svých patnácti letech vysát pokoj, ale nechala to dělat nonstop mě. Na to asi zapomněla. Ornella i Charlotta se měly doslova a do písmene jako královny ze Sáby,“ svěřila se Monika, která také přiznala chybu ve výchově.

„Myslím si, že jsem udělala ve výchově jedinou chybu, byla jsem příliš kamarádská, benevolentní a hodná. Člověk potom dopadne tak, jak dopadne. Dá se dohledat, že jsem byla Ornelle oporou přesně do doby, kdy to potřebovala a získala Pepu Koktu. Když mě nepotřebovala, tak se její zájem zmenšoval,“ prozradila Monika, která Ornelle a Josefovi pomohla i v době, kdy na tom byli skutečně špatně.

"Jestli je opravdu někdo tak hloupý a uvěří tomu, že měla špatný život, na základě toho, že byla zavřená na záchodě, tak už je to s tím národem špatné. Pakliže slyší někdo názor jedné strany, tak si musí vyslechnout i tu druhou. Dovolila jsem si ten luxus, že jsem začala žít svůj vlastní život, nejen život svých dětí, což mi nebylo zapomenuto,“ dodala Monika Binias. ■