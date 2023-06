Sexbomba Samantha ze Sexu ve městě: Dřív se bála jít pod kudlu, v 66 poprvé přiznala, co všechno dělá pro krásu

Kim Cattrall přiznala, že přirozené stárnutí už není pro ni. Profimedia.cz

Herečka Kim Cattrall (66) nedávno vzbudila senzaci tím, že se alespoň v jednom záběru vrátí do pokračování seriálu Sex ve městě. A teď překvapila znovu. Zatímco dřív byla velkou odpůrkyní estetických zákroků, teď už se změnám nebrání.

Estetické zákroky řešila už jako Samantha v Sexu ve městě. Každý milovník seriálu si jistě vzpomene například na její oranžový obličej po nepovedeném chemickém peelingu. Ve skutečnosti byla ale herečka velkou odpůrkyní všech úprav a kdysi prohlašovala, že chce stárnout s grácií. „Ve svém životě a kariéře chci přijmout stárnutí, protože si myslím, že to je to, co je zajímavé. Myslím, že čelo bez vrásek neříká, že někdo žil nějaký život,“ řekla magazínu Daily Mail v roce 2011.

S věkem se ale její názor na věc mění a teď poprvé přiznala, že se jakýmkoliv zákrokům oproti dřívějšku nebrání. „Teď jsem šedesátnice a snažím se se stárnutím bojovat všemi možnými způsoby. Teď je tolik jiných alternativ, procesy, které stimulují vaše tělo v boji proti stárnutí,“ řekla Sunday Times a dodala, jaké procedury a zákroky u ní přicházejí v úvahu. A že se nebrání ani těm operativním. „Existují výplně, botox, je tolik různých věcí, které můžete prozkoumat a zjistit, jestli je to pro vás to pravé. Ale jen pokud máte peníze, a hlavně dobrého plastického chirurga. Chcete totiž vypadat jako vy sama,“ dodala Kim s tím, že se o sebe stará profesionálně. ■