Rodiče si mysleli, že jsem gay, přiznal Schwarzenegger. Na zdech mu viseli nazí naolejovaní kulturisti v čele s Regem Parkem!

Arnold s podobiznou svého idolu na tričku Profimedia.cz

Hollywoodská ikona zavzpomínala, jak jej jako teenagera nadchnul svět kulturistiky a jak jeho rodiče byli radikálně proti jeho snům. Arnold vyrůstal v malém rakouském městě Thal. Jeho životní cestu však už tehdy ovlivnilo, když v 60. letech viděl slavného kulturistu Rega Parka hrát v sérii filmů o Herkulovi.

„Jeho tělo mě naprosto ohromilo, prostě jsem ho nedokázal dostat z hlavy. Testosteron mě nakopnul, začal jsem se zajímat o holky a všechno se to začalo dít,“ vysvětloval Arnold s tím, že jeho matka byla zvědavá, zda ho nepřitahují spíš muži. Během dospívání si totiž začal kupovat americké časopisy, kde měl Reg Park svůj tréninkový program. Na zdi si pak lepil nejen jeho plakáty, ale také třeba Cheta Yortona nebo Franka Zanea, Reg ale jasně vedl. „Ten chlap byl můj idol. Byl mým vzorem, kam jsem se chtěl v životě dostat,“ dodal s tím, že jeho maminka z toho byla běsná.

„Moje matka šílela a říkala: ‚Všichni jeho kamarádi mají nad postelí holky. Můj syn tam nemá ani jednu. Podívejte se na to. Jsou tady jen naolejovaní chlapi. Kde jsme udělali chybu?‘,“ smál se Arnold při vzpomínce na maminčina slova.

Když na sobě začal dřít, neměl podporu ani u přísného otce, který říkal: „Když trénuješ, sleduješ se v zrcadle, co to má znamenat? Jsi do sebe příliš zahleděný. Pokud chceš zapřáhnout svaly, jdi štípat dříví.“

Paradoxem je, že Arnold v roce 1970 svůj idol Rega porazil v nejslavnější kulturistické soutěži Mr. Universe. Pro hollywoodskou hvězdu a bývalého kalifornského guvernéra ale Reg zůstal legendou. V minulosti mnohokrát oblékl i trička s jeho podobiznou... ■