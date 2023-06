Stres po rozchodu si vybral své: Míša Nosková je jako proutek a prozradila, jak to sama zvládá s dcerami

Míša Nosková Super.cz

Není to tak dlouho, co Michaela Nosková (40) přiznala, že rok po narození druhé dcery je opět single. Zpěvačka si od listopadu procházela rozchodem a příliš se ve společnosti neobjevovala. Po rozpadu vztahu už se oklepala a neváhala vyrazit mezi krásné muže.

Nenechala si ujít tiskovku letošního ročníku Muže roku, kde je také ambasadorkou jednoho ze soutěžících. Vybírat budoucího partnera si ale rozhodně nepřišla. „Chlapy teď úplně nechci vidět, a i kdyby jo, tak tohle je věková kategorie, která je už mimo můj věkový limit,“ svěřila se se smíchem zpěvačka, která se věnuje hlavně dcerám.

„Teď si to užívám s holkama, těšíme se na dovolenou a soustředím se na to, že máme společný čas. Elišce je dvanáct a Jasněnce je rok a čtyři měsíce, jde to zvládat, Eliška je velká ségra, nemá problém mi pomoct, říkám tomu holčičí gang,“ prozradila nám Míša, která ve světlém modelu předvedla ultra štíhlý pas.

„Člověk, když řeší nějaké životní období, tak to má vliv na tu váhu, to je jedna věc, a také běhám za malou, protože pořád někam chodí, a Eliška ráda chodí na brusle a dělá aktivní sporty,“ svěřila se zpěvačka s tím, že je nyní spokojená. „Myslím, že jo, je to nějaký čas, nejsme spolu s Jindřichem od listopadu, člověk už měl čas se oklepat a myslím si, že už je to lepší a umím si užívat různé věci,“ dodala zpěvačka. ■