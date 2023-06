Strach a slzy. Brenda z Beverly Hills promluvila o ozařování. Rakovina prsu ve 4. stádiu se jí rozšířila do mozku

Shannen Doherty se nebojí sdílet i smutné okamžiky. Na veřejnosti byla naposledy viděna v květnu (vpravo). Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Shannen Doherty (52) se se svými fanoušky podělila o to, jak se cítila během ozařování mozku poté, co se dozvěděla, že se rakovinné buňky z prsou rozšířily i do mozku. Herečka přiznala, že cítila velký strach, ale zároveň že má velkou důvěru ve své lékaře.