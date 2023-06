Kateřina Kornová byla v osmdesátkách slavnou manekýnou: Chodila oblečená jako v Lásce z pasáže

Kateřina Kornová byla v osmdesátkách slavnou manekýnou. Super.cz

V osmdesátých letech byla Kateřina Kornová (56) jednou z nejvyhledávanějších modelek, tehdy se jim ovšem říkalo manekýny. "Už si z těch dob moc nepamatuju, je to dávno," krčila rameny čerstvá babička, když jsme si společně prohlíželi džínové exponáty na výstavě retro kousků z těch dob.

"Vzpomínám si, že nám tehdy říkali, ať si s sebou bereme svoje věci třeba na natáčení klipů, protože ve fundusu moc velký výběr nebyl. Třeba džíny se tehdy vyráběly ve Cvikově v Severce, to zní skoro jako nadávka, takže jsem čekala před Tuzexem na cokoliv," smála se s tím, že pro bony chodila samozřejmě za veksláky do pasáže na Václavském náměstí.

"Pak jsem propadla módě plísňáčů, měla jsem nejen džíny, ale i bundu nebo sukni s kanýry, k tomu jsem nosila letní bílé kozačky, měla jsem navlněné vlasy, velké plastové náušnice, líčení jako papoušek s modrou řasenkou. Prostě dokonalá představitelka osmdesátých let," vyprávěla, jak tehdy vypadal její outfit.

Probrali jsme i její roli čerstvé babičky. "Vozím, hlídám aspoň chvilku, když to jde, protože holčička je ještě malinká. A už přemýšlím o tom, jaké bude nosit džíny. Ale ještě se držím zpátky, zatím jsem kupovala jen nějaká bodýčka a dupačky. Na to zajímavé, kdy se člověk vyřádí, teprve dojde. Ale asi se o to budeme s dcerou trošku tahat," uzavřela. ■