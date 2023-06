Obří silikony jsou pryč: Zuzana Plačková si nechala zmenšit poprsí a ukázala štíhlé křivky

Zuzana Plačková zazářila na červeném koberci v Bratislavě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a FTV Prima

Slovenská influencerka nedávno zazářila na červeném koberci v Bratislavě, kde vynikly nejen její štíhlé křivky, ale také menší poprsí, které si nechala nedávno zredukovat na klinice v Praze.

„Já jsem tak šťastná, že si to ani neumíte představit. Já mám malá prsa. Je mi až do pláče,“ svěřila se Zuzana nedávno na instagramovém účtu, kde neskrývala radost. Nad zmenšením poprsí uvažovala už delší dobu. První konzultaci si pak naplánovala během těhotenství.

„Na termín jsem čekala rok, byla jsem na konzultaci, už když jsem byla těhotná. S panem doktorem jsme vybrali velikost 325 ml, na moji výšku takové troječky, do ručičky, pevňoučké a já jsem nadmíru spokojená. Po těch letech, co jsem měla takové velké bomby, už jsem toužila po malých prsou,“ vysvětlila slovenská podnikatelka, která před lety podstoupila augumentaci poprsí, kdy si nechala do těla vložit implantáty na míru o objemu 800 mililitrů. ■