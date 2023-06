Marek Valášek alias Datel a jeho drsná cesta za titulem: Zhubne skoro 20 kilo, zápas slepce je za hranou

Marek Valášek byl hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Influencer Marek Valášek se už 10. června utká pod organizací Clash of the Stars ve třetí bitvě. Tento zápas bude jiný v tom, že půjde o první titulový. Soupeřem mu bude slovenský influencer Tomáš Křižan.

Marek je aktuálně ve fázi hubnutí, i proto už náročné trénování vyměnil za lehký trénink a odpočinek. „Stále trénuji, ale mám lehké tréninky, už bych měl spíš odpočívat. Dělám totiž váhu, takže skoro nejím. Během dne si dám jen suché kuřecí maso,“ svěřil se influencer s tím, že celkově hubne téměř dvacet kilogramů.

„Hubnul jsem ze 102 kilo na 84, což je skoro dvacet kilo. Jsem za půlkou a zbytek bude voda, takže doufám, že to tělo pustí a půjde to,“ podotkl Valášek, který zvládá drastickou dietu poměrně v pohodě. Žádné zamykání ledničky, jako je běžné u Vémolů, prý doma neprobíhá.

„Mám sebedisciplínu, nepotřebuju hlídat, protože vím, že to dělám pro sebe. Už vím, co očekávat, dělat po váze a co si mám dát. Po vážení mám dva dny na regeneraci a nabrání váhy zpět, ale nebude to na sto kilo," řekl se slovy, že je jeho partnerka Barbora Stříteská velkou oporou.

„Zvládá to v pohodě, nejsem tak náladový, jak to někteří mají. Když jsem měl předchozí zápasy, tak Barča seděla v první řadě a křičela o sto šest. Ale věřím, že jsou to pro ni také nervy, na jednu stranu se těší, ale zároveň ne. Je to nějaký druh stresu,“ vysvětlil.

Na pátém turnaji Clash of the Stars bude opět spousta bizarních zápasů. Jeden je podle influencera už za hranou.

„Karta se mi celkově líbí, až na jediný zápas, který je za mě za hranou. A to zápas se slepým klukem. Sice se řeší, jestli je slepý nebo ne, ale říká to, tak to tak budeme brát. Jeho soupeř Danny je o dvě hlavy vyšší, a když si představím, že budou mít zavázané oči, on se k němu dostane a bude ho mlátit pěstmi, tak se mi z toho dělá na zvracení,“ řekl s tím, že kdyby o tomto zápase dopředu věděl, tak by se jej snažil dostat z karty pryč, a to i pod podmínkou, že by nenastoupil.

Některé zápasy jsou velmi vyhrocené, což se nedá říct o bitvě Marka s Tomášem, kteří mezi sebou nemají žádnou zášť. Ač ze strany Slováka padlo nějaké rýpnutí ohledně steroidů.

„Celé video bylo pojaté i z mé strany s nadsázkou, nemyslím si, že to řekl vážně. Bral bych si to, kdyby si pak vážně rýpnul. Za poslední půlrok jsem nabral patnáct kilo a věřím, že si někdo může takové domněnky dělat, on se asi chytl pár komentářů. Pár lidí si myslí, že jde nabrat jenom takhle, ale já jsem už dřív hodně cvičil a svalová paměť funguje. Nenechám se rozhodit, beru to ze srandy,“ dodal Marek Valášek se slovy, že je v hlavě dobře nastavený a jde si pro výhru.

"Cítím se dobře, v hlavě jsem nastavený lépe než u předchozího zápasu. V kleci do toho dám sto procent a vyhraje ten lepší. Nepřipouštím si do hlavy myšlenky, že bych zápas prohrál. Naopak si představuji, jak jsem ho ukončil a vyhrál titul,“ uzavřel. ■