Takhle se oblékla manželka Kanyeho Westa na bohoslužbu: Jako špatně nasazený kondom, reagují lidé

Kanye West s manželkou Biancou vyvolali rozruch. Profimedia.cz

Rapper Ye, dříve známý jako Kanye West (46), se po nevydařeném manželství s Kim Kardashian (42), ukázal po boku několika slavných krásek. S těmi to ale zřejmě nebylo to pravé ořechové a vždy přišel rozchod.

Ale zdá se, že po rozvodu konečně narazil na ženu, se kterou může plánovat budoucnost. A to s návrhářkou Biancou Censori, se kterou údajně vstoupil do svazku manželského.

Pár si zřejmě rozumí, i co se týče stylu oblékání, nad kterým lidé často kroutí hlavou. Jinak tomu nebylo ani při pohledu na jejich outfity, které zvolili na bohoslužbu.

Tentokrát byla středem pozornosti opět Bianca, která byla zahalená od hlavy až k patě. Přes tvář měla nasazenou látku, která vypadala jako černý průhledný závoj. Kolem hlavy měla mohutný límec, který připomínal černý krunýř. Méně vyčnívající Kanye oblékl tričko s nápisem „policie“, ke kterému oblékl legíny.

I v tomto případě se lidé pustili do diskuzí, kde popustili uzdu fantazii.

„Asi se snažila být pneumatikou,“ reagoval jeden z diskutujících.

„Neumím si představit, kdyby šel takto do kostela někdo v Česku. V Americe je možné opravdu všechno,“ podotkl další. „To vypadá jako špatně nasazený kondom,“ napsala čtenářka s úsměvem.

„A nedal jí to na hlavu on, aby nebyla vidět? Tady máš, lásko, pytel na hlavu, bude to tak lepší,“ uvedla další. ■