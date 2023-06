Hanka Kynychová šla opět s kůží na trh: Fotila se v rajcovním spodním prádle

Hanka Kynychová se fotila v rajcovním, ale přesto funkčním prádle. Foto: Lenka Hatašová

Tvarující prádlo z pevného materiálu a bez kostic je určeno primárně pro ženy po padesátce, kterým Hanka dodává odvahu být samy sebou. „Vycházela jsem z potřeb svého těla. Už nemám tak ideální postavu, jakou jsem měla třeba ve čtyřiceti. Z vlastní zkušenosti vím, že v menopauze je velmi těžké ustát všechny změny, které se s naším tělem dějí a i já jsem se musela smířit s tím, že mi prostě dvě tři kila navíc zůstala. Proto jsem se rozhodla pomoct si kvalitním prádlem,“ vysvětluje Hanka.

„Menopauza nebo jakékoliv hormonální bouře, které se s naším tělem dějí, nejsou jednoduché pro naši psychiku. A není nic víc demotivujícího, než když přijdete shazovat kila do fitka, vzpažíte s činkami a vyhrne se vám tričko nad legíny a vykoukne špíček. Proto jsem přišla kromě podprsenek i s body a korzetem, abych ženám pomohla s jejich sebedůvěrou a odhodláním na sobě makat. Já sama jsem v tomto období zkoušela vše. Od úpravy jídelníčku po lymfatické masáže či doplňky stravy. Ale to, jak vypadáme a jak se cítíme v našem oblečení, je také důležité,“ objasnila.

Vrátila se i ke svému odhalování na sociálních sítích. „To, že se čas od času na Instagramu objevím odhalená, není proto, že jsem exhibicionista. Ale jsem cvičitelka a moje tělo je mojí vizitkou. A já bych ráda motivovala ženy ve svém věku, aby se za sebe nestyděly. Aby i případné drobné změny na svém těle přijaly," upřesnila.

„Nedávno dokonce v jednom magazínu vyšel článek o tom, proč se celebrity svlékají po padesátce a zda je to vhodné. Jeden z oslovených odborníků mi udělal radost a ocenil, že se díky tomu boří trend, kdy se mohou odhalovat pouze dvacetileté dívky. A to je přesně to, co tím já chci říct. Aby se ženy za svoje tělo, na kterém tvrdě pracují, nestyděly v žádném věku,“ uzavřela. ■