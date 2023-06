Silikonová Lulu od Vémoly opět na scéně: Obří vnady chtěla už od šesti let. A teď chce rodinu a zabezpečeného chlapa

Zdeňka Černá alias Lulu hledá muže k založení rodiny. Super.cz

My jsme Lulu potkali na párty pánského časopisu. "Myslím si, že sem vzhledově zapadám, i takové focení mě baví. Fotit pro Playboy je na mém seznamu přání, ale jelikož jsem fitness modelka, tak hodně často fotím spoře oděná. Třeba úplně miniaturní plavky," vysvětlovala nám Lulu a nás zajímalo, proč vlastně podstoupila plastické úpravy, které jsou na první pohled markantní.

"Co se prsou týče, bylo to mé přání už asi od šesti let. Už jako malá holka, i když jsem nevěděla, že existují implantáty, toužila jsem mít velká prsa, až vyrostu. A protože mi je příroda nenadělila, splnila jsem si to, když mi bylo dvacet. A pak už jsem to jen zlepšovala a zlepšovala. To pro mě bylo nejdůležitější. Ale myslím, že jinak moc umělá nejsem, snažím se to držet v mezích normy," objasnila Lulu, která se závodně věnovala i body fitness.

Probrali jsme i to, zda je stále v kontaktu s Karlosem a sleduje jeho kariéru, kdy jeho poslední zápas dopadl neslavně. "Na zápasu jsem nebyla, ale čtu články a ten výsledek jsem odhadovala podle jeho zdravotního stavu. Ale už přes dva roky s ním v kontaktu nejsem. Není to tak, že bych k němu měla nějakou nenávist, ale myslím, že už si nezaslouží vyhrávat, už na to ani zdravotně nemá," míní.

A co Lulu a nějaká nová láska? "Po několika neúspěšných pokusech o vztah lásku hledám. Ráda bych založila rodinu, protože už je mi jednačtyřicet, tak je to moje priorita," svěřila. "Chci někoho, kdo by chtěl vážný vztah. Důležité pro mě je, aby se ke mně muž choval s respektem, samozřejmě musí být finančně zabezpečený. Ne miliardář, ale aby to byl určitý standard. Aby byl věrný, ne jako Karlos. A co se týče vzhledu anebo věku, to už moc neřeším," vypočítala. ■