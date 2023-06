Pod tímhle modelem nic neskryla: Manželka Karla Janáka dorazila na módní přehlídku polonahá

Romana Goščíková Super.cz

V průhledné róbě dala na odiv nejen nohy a pozadí, ale odhalila celá záda a výstřih měla až k pupíku. „Já jsem ztratila dech, když jsem si je šla půjčit k Martince, ale kdy jindy než teď. O deset let později už by to bylo blbé,“ svěřila se Super.cz herečka, která si nenechala ujít módní show návrhářky Martiny Pipkové Loudové.

Na přehlídku tentokrát nedorazila se svým mužem, režisérem Karlem Janákem. „Jsem tady s kamarádkou, manžel natáčí pohádku a teď večer hlídá našeho syna,“ dodala Romana s tím, že doufá, že se v šatech před divadelní premiérou, kterou má v červnu, nenastydne. ■