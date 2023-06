Rodiče cupovali Mareše za „předraženou“ show Nesvadby. Teď se k akci vyjádřil sám bavič: Je to masakr

Michal Nesvadba se vyjádřil k cenám vstupenek na show. Foto: Super.cz/Herminapress

Přichystat show ve velké pražské aréně není nic levného. Nejlevnější vstupenka pro dospělého za 990 korun a pro dítě za 690 korun a VIP vstupenky za pět tisíc ale pořádně nadzdvihly ze židlí mnoho rodičů. „Nezlobte se, je to drahý. Pro běžnou rodinu s dětma, pro které to primárně je, to prostě je velmi vysoká cena. Samoživitelé jsou úplně bez šance. Chápu, že je to O2 arena, velká produkce, ale pořád to je pro cílovku, pro kterou to má být radost, ne ždímáni rozpočtu na dlouho dopředu. Pak se ta rodina potřebuje někde najíst, napít, a ceny občerstvení jsou vysoké taky. Dětem se fakt špatně vysvětluje, že jim radost nemůžete udělat, protože na to prostě nemáte,“ napsal například jeden ze sledujících Mareše a shrnul tak názor mnoha jiných rodičů.

Nejdříve Michala Nesvadbu bránil Leoš Mareš, který má vystoupení pod taktovkou. Jemu se cena vstupenek přehnaná nezdá a navíc mu je líto baviče, který to od lidí schytal. „Michala tyhle zprávy mrzí,“ napsal na sociální síť. A co na celou situaci říká sám hlavní aktér show? „S cenami nemám nic společného. Počítalo se to v O2 areně, nebyl jsem u toho,“ řekl deníku Extra.cz. Zároveň ale dodal, že i on ví, že vstupenky pro všechny rodiče s dětmi nebudou dostupné. „Podle mě to kritizují spíš jedinci a ani se jim nedivím. Ale protože to je tak neskutečně nákladná show, tak se to nedá zlevnit. To nejde. Některé ty kritiky opravdu chápu. A rozumím tomu z pohledu rodiny, že když půjdou tři, že dají tři tisíce. To je masakr,“ svěřil umělec.

Lidem poradil, aby si koupi vstupenek na velkou show dobře zvážili a pokud nebudou chtít, mají s dětmi přijít na menší představení, u kterých bavič v budoucnu zůstane. Zároveň ale vyzdvihl kvality připravované show s tím, že akce bude opravdu velkým zážitkem. ■