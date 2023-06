Ornella Koktová otevřeně o penězích: Vyrůstala v blahobytu, její Pepa přes noc přišel o miliardu

Ornella Koktová se zúčastnila Výměny manželek. TV Nova

Ornella Koktová (30) a její manžel Josef Kokta (66) kývli na nabídku zúčastnit se reality show Výměna manželek. Zatímco Pepa zůstal doma s jejich třemi dětmi, Ornella se z Velkých Přílep vydala do Štětkovic do domu s hospodou. Náhradnímu manželovi zde mimo jiné prozradila, jak jako malá vyrůstala v blahobytu a jak její manžel přišel o jmění.

O finanční situaci se Ornella rozpovídá poté, co jí náhradní manžel Michal, majitel hospody, řekne, že s manželkou podnikání budovali od píky a zezačátku toho moc neměli. Na to mu Ornella odpověděla, že když se jim s Pepou narodil první syn Quentin, taky toho moc neměli.

„Akcie měl (Josef - pozn.) v bance, která byla stará a přes noc zmizela z trhu. Takže se vzbudil a přes noc přišel skoro o miliardu,“ šokovala Michala. „Pepa není takový, že by si zakládal na penězích, značkách nebo klenotech. On i když je měl, tak chodil jak vandrák. Říká, že je stejný, ať už ty prachy má nebo ne,“ uvedla v dílu, který diváci uvidí ve středu na Nově.

O Koktovi se někdy píše jako o „zkrachovalém podnikateli“, to Ornellu rozčiluje. „Pepa nikdy nezkrachoval, žádnou firmu nepoložil. Naopak ji výhodně prodal a firma funguje dodnes. To, že padla burza a on na ní přišel o své zdaněné a těžce vydělané peníze přes noc, z něj spíš udělalo smolaře, jako z mnoha dalších, co si to pak i hodili. Kdo taky mohl tušit, že zmizí firmy i přes sto let staré,“ řekla Super.cz v minulosti.

V pořadu se Ornella vrátila také do doby dětství, měla se prý jako princezna. „Já jsem jiný případ, já jsem vyrostla v blahobytu. Jezdili jsme na drahé dovolené, byla jsem taková princeznička. Měli jsme obří vilu, naše čtyřčlenná rodina utrácela průměrně třeba dvě stě tisíc měsíčně,“ uvedla s tím, že ona se snaží, aby si udržela nějaký životní standard, a především chce zaopatřit své děti.

S manželem vychovávají syny Quentina (9) a Svena (2) a dceru Lilianne (1). ■