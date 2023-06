Jennifer Aniston ukázala šediny a fanoušci jsou u vytržení. Je to tak osvěžující, jste nádherná a atraktivní, píší

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Jennifer Aniston (54) je už mnoho let idolem pro spoustu lidí. A svůj šmrnc neztrácí ani po padesátce. Vizitkou jí vždy byly její úchvatné vlasy a teď je ukázala i s šedivými odrosty. Od lidí za to získala velkou pochvalu.

Jennifer Aniston se snad nikdy neobjevila před kamerou bez upravených vlasů. Její účes byl vždy vychvalován, když se během natáčení seriálu Přátelé nechala ostříhat, zvedla se vlna nevole. A i teď se může pyšnit krásnými kvalitními vlasy, které jsou také nejlepší reklamou pro její vlastní řadu vlasových přípravků. A právě během jejich propagace se Jennifer nechala natočit se sepnutými vlasy a vepředu se objevil jeden šedivý pramen. Herečka se ale rozhodně nemusí bát toho, že by se lidem její přirozená barva nelíbila. Ba právě naopak. Jen sklidila za svoji přirozenost velkou pochvalu.

„Dobrá práce, že jste umožnila těm šedým se ukázat, je to tak osvěžující,“ napsal jeden fanoušek. „Tak rád to vidím. A evidentně je pořád nádherná,“ přidal se další. „Doufám, že zůstane přírodní, je to o tolik víc atraktivní,“ nechal se slyšet jiný. Herečka tak má do budoucna o čem přemýšlet. Příklad by si mohla vzít třeba ze své kolegyně Andie MacDowell (65), která má stříbrem protkanou už celou kštici a hrdě ji vystavuje. U Jennifer se ale dá očekávat spíš to, že ji zanedlouho opět uvidíme se svým bezchybným, pro ni tak typickým účesem v oříškové barvě. ■