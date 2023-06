Novopečená maminka Jessie J potvrdila, že porodila císařským řezem. Kašle na všechny, co ji za to chtějí trolit

Jessie J si nehodlá kazit náladu trolly... Profimedia.cz

Přestože se Jessie po celou dobu připravovala na přirozený porod, chlapeček byl natočen špatným směrem, a tak lékaři zpěvačce doporučili císařský řez. Ten následně také podstoupila a na sociálních sítích se na toto téma rozepsala.

„Ať už to byla vaše volba, nebo ne, udělaly jste, nebo jste musely udělat to, co bylo správné pro vaše dítě a pro vás, abyste byli zdraví a bylo to bezpečné. Na ničem jiném nezáleží. Dokázaly jsme to! Rozhodla jsem se soustředit pouze na lidi, kteří to chápou a podporují mě. Všechno ostatní je jen nějaký hluk v pozadí,“ naznačila zpěvačka ignoraci směrem ke všem negativním komentářům, které u některých lidí porod císařským řezem vyvolává.

„Přijímám svůj nový život, své nové tělo, svůj nový svět bez nutnosti omlouvat se. Klidně vystavím své tělo na pláži, v životě jsem promeškala spoustu okamžiků, kdy jsem se starala o to, co řeknou lidi, nebo co si myslí. Budu praktikovat rodičovství svým vlastním způsobem. Miluji to. Nenechám se připravit o žádnou radost kvůli nějakému zatvrzelému haterovi. Tlačítko blokovat je pro mě nyní způsobem, jak se mít ráda,“ dodala zpěvačka, která svým příspěvkem vyvolala vlnu pochvalných komentářů, a to v mnoha případech i od maminek, které své potomky přivedly na svět také pomocí císařského řezu. ■