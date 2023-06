V nejmladší postavě z Ulice se střídají dva kluci. Samuel a Rafael jsou dvojčata

Samuel a Rafael Martinicovi, jednovaječná dvojčata, jsou v Ulici za Kustíka. TV Nova

V nekonečném seriálu se začali objevovat počátkem loňského října coby Kustík, syn Karly a Máry Marečkových. To bylo klukům Martinicovým dva a půl roku. Jde o jednovaječná, naprosto podobná dvojčata, takže se tvůrcům líbilo, že se můžou bez problému zastupovat.

„Když se jednomu nechce spolupracovat,“ vysvětluje jejich otec Jan Martinic (49), kdy nastupuje do děje Samuel nebo Rafael. Nebo kdyby jeden ze synů onemocněl? „No jo, jenže oni jsou většinou nemocní oba naráz,“ řekl Super.cz Jan Martinic.

Děti prošly castingem, tvůrčímu týmu Ulice se hodilo, že jsou si tak podobní. Samuel hraje častěji, protože je spíš společenský. „Mezi lidmi se cítí dobře. Zdraví cestující v autobuse, je trošku komediant,“ směje se táta. Dvojčata se narodila 3. března 2020 jeho partnerce Gabriele.

Na natáčení nejčastěji vozí Samuela, který se už s herci zná. Oblíbil si seriálovou mámu Karlu, kterou hraje Markéta Stehlíková. Rafael funguje spíš jako záloha, všeho všudy natáčel dvakrát. „Většinou je lepší jezdit jen s jedním, aby se líp soustředil.“

Samík a Rafík, jak jim rodiče říkají, půjdou od září do mateřské školy. Zatímco Samuel se nestydí producírovat, Rafael inklinuje ke sportu, což má po tátovi, který celý život sportuje. Ten s otcovstvím nespěchal, protože jeho partnerka, když se seznámili, měla pětiletou dceru Gábinu. Spolu jsou osmnáct roků.

Letos se poprvé s dvojčaty vydají k moři do Řecka. Poletí v době, kdy budou mít prázdninovou natáčecí pauzu. To, kdy se v seriálu objeví, vychází porůznu. Měli třeba 20 dní volno a čtrnáct dní předtím byl Samík na place častěji. Vychází to na čtyři až pět dnů v měsíci.

Honorář jim rodiče ukládají na účet, který dětem založili. „Mají to spravedlivě, fifty fifty. Říkat jim nebudeme, že Samík vydělá víc,“ řekl Super.cz Martinic. ■