Influencer Daniel Holomek vzpomíná na práci v nemocnici: Ze začátku jsem nezvládal úmrtí pacientů, svěřil se

"Dělal jsem na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Práce praktické sestry spočívá v tom, že dělá veškerou práci kolem pacienta, od odběru kapilární krve přes podávání léků po hygienu. Pak jsi i takový malý psycholog. Občas jsou pacienti, kteří jsou ve stadiu paliativní péče a nikoho už nemají nebo za nimi rodina nejezdí,“ svěřil se Daniel v pořadu Superchat s tím, že tyhle pacienty občas navštěvoval i ve svém volném čase. Práci zdravotních sester a bratrů také vnímá jako nedoceněnou. Často totiž přesluhují nebo dělají práci, od které jsou v nemocnici jiní zaměstnanci.

„Když jsem měl chvíli, tak jsem šel za pacientkou a povídal si s ní. Paní, která měla třeba přes osmdesát byla nadšená, že za ní někdo přišel a bavil se s ní o tom, jak se má nebo jaký měla život. Je to pro ně taková ta poslední doprovodná fáze, při které je ten zdravotní personál velmi důležitý. Bez něj by totiž umřeli sami, a to nikdo nechce,“ řekl influencer s tím, že zažil i několik náročných okamžiků, které se podepsaly na jeho psychice.

„Ze začátku jsem nezvládal úmrtí pacientů. Měli jsme pacienta, který odešel v mladém věku, já jsem přišel domů a slyšel jsem jeho hlas. Tak jsem to musel zažít řešit s ezo poradkyní, která mi s tím pomohla,“ prozradil.

Daniel Holomek patří mezi muže, kteří se v běžném životě líčí. Když měl službu v nemocnici, tak se musel make-upu vzdát, a to kvůli narážkám, ale také pacientům, kteří ho považovali za ženu.

„Když jsem pracoval v nemocnici, tak jsem se nelíčil. Už jenom z pravidla, že jsem dělal na infekčnějším oddělení a často jsem pracoval v roušce. Dělal jsem si obočí a párkrát se mi stalo, že mi vedení řeklo, že si mě pacienti pletou se ženou a od sester se k nim pak dostávaly různé narážky, tak jsem to samozřejmě vynechal, protože pro mě byl přednější pacient než moje osobní vizáž,“ dodal influencer, kterého čeká zápas pod organizací Clash of the Stars. ■