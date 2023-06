Jolie, Baldwin, Eastwood nebo Murphy. 7 nejproduktivnějších osobností aneb slavní s největším počtem dětí

Angelina Jolie a její děti Profimedia.cz

Jsou slavní a mají dům plný dětí, těchto 7 osobností se doma rozhodně nenudí. Nejmenší počet dětí, celkem 5, mají Cristiano Ronaldo a Shaquil O´Neal, naopak největší počet dětí, a to 14, vychovávala herečka Mia Farrow.

Clint Eastwood je zasloužilým otcem osmi dětí

Legendární Clint Eastwood (93) je produktivní, co se týče počtu filmů i počtu dětí. Filmový sympaťák má celkem 8 dětí, přičemž nejmladší dceři je přes dvacet a té nejstarší Laurie Murray už je přes 60! Laurie byla matkou dána k adopci a po zjištění, že jejím biologickým otcem je Clint Eastwood ho vyhledala a postupně si vybudovali hezký vztah. Dalšími Clintovými dětmi jsou Kimber, Kyle, Alison, Scott, Kathryn, Francesca a Morgan.

Eddie Murphy je hrdým otcem deseti dětí

Oblíbený komik, Eddie Murphy (62) se pyšní celkem deseti dětmi. A přiznal, že díky nim přehodnotil své priority. Dříve pro něj prý byla kariéra na prvním místě a teď v tom má jasno, prioritou jsou děti. ,,Postupně jsem zjistil, že když dáte své děti na první místo, nemůžete nikdy šlápnout vedle. Něco se pokazí a první,co vás napadne je ,,Co je nejlepší pro mé děti?” a to vám zaručí, že nikdy nemůžete udělat špatná rozhodnutí," radí Eddie.

Shaquille O´Neal si užívá důchodu se svými pěti dětmi

Obrovská hvězda NBA Shaquille O´Neal (51) si užívá zaslouženého důchodu, o klidu však rozhodně mluvit nemůžeme. Slavný basketbalista totiž vychovává pět dětí. Nejstarší dcera Taahirah se narodila v roce 1996 jeho tehdejší přítelkyni Arnette Yardborough, ostatní čtyři děti, Amirah, Shaqira a Me´arah a nevlastního syna Mylese má potom se svou bývalou ženou Shaunie O´Neal.

Mia Farrow má čtyři biologické děti a deset jich adoptovala

Herečka Mia Farrow (78), která má na kontě více než 50 filmů, má také celou kupu dětí. Vychovávala jich celkem 14, čtyři biologické a deset jich adoptovala. Dvojčata Matthewa a Saschu a syna Fletchera má s bývalým mužem Andrém Previnem a syna Ronana s bývalým manželem Woodym Allenem. Její tři adoptované děti Tam, Lark a Thaddeus bohužel zemřely.

Alec Baldwin a jeho sedm statečných

Známý herec Alec Baldwin (65) má už dospělou dceru Ireland z prvního manželství s Kim Basinger a dalších šest potomků s jedinou ženou, manželkou Hilariou Baldwin. V roce 2020 se stal otcem pošesté, když se mu narodil syn Eduardo a ani ne za rok na to přivítal slavný pár do rodiny také dceru jménem Lucia , kterou odnosila náhradní matka. Hilaria baví sledující na Instagramu vtipnými rodinnými trablemi. Sdílela např. fotografování u Baldwinů, kdy se každé z dětí při focení zabývá jinou činností a je tak nemožné pořídit dokonalý a uhlazený rodinný snímek.

Cristiano Ronaldo a jeho slavná pětice

Před lety se nechal slyšet, že by si přál sedm dětí, zatím se legendární fotbalista se sedmičkou na zádech Cristiano Ronaldo (38) může pochlubit pěti dětmi. Ronaldo se stal poprvé otcem v roce 2010, kdy se mu narodil syn Cristiano. Teprve o sedm let později se Ronaldova rodina rozrostla nejprve o dvojčata, která měla náhradní matku, později s přítelkyní Georginou Rodriguez přivítali jejich první přírůstek. V dubnu 2022 se stali rodiči znovu, Georgina čekala dvojčata, bohužel chlapeček při porodu zemřel a narodila se jen holčička, a tak jejich štěstí bylo protkáno také velkým zármutkem. Slavný fotbalista si roli otce užívá: "Stát se rodičem je pro mne to největší privilegium, kterého se mi mohlo dostat."

Angelina Jolie je obklopena šesti dětmi

Ačkoliv už nejsou spolu, vychovávají Angelina Jolie (48) s Bradem Pittem šest dětí, z nichž některé jsou adoptované. Angelina se stala matkou, když v roce 2002 adoptovala nyní již dospělou dceru Maddox Chivan, která byla sirotkem z Kambodži. Tři roky na to se rodina rozrostla o Zaharu Marley narozenou v Etiopii. Brad Pitt (59) obě děti adoptoval a v roce 2006 se jim narodila dcera Shiloh Nouvel a poté si společně adoptovali syna Paxe Thiena z Vietnamu. V roce 2008 se rodina znovu rozrostla o dvojčata Knoxe Léona a Vivienne Marcheline. ■