Denisa Nesvačilová se topila ve vaně. Asi jsem to přepískla, připustila herečka u drsného natáčení

Denisa Nesvačilová v seriálu Půlnoční zpověď FTV Prima

Denisa Nesvačilová (31) má za sebou natáčení hodně náročné seriálové scény. V minisérii Půlnoční zpověď přijde její postava Marianny Krausové o život rukou vraha. Maxim v podání Filipa Tomsy ji utopí ve vaně. Tomsa přiznal, že se bál, aby herečce neublížil, protože Denisa se do toho ponořila, a to doslova.

„Bála jsem se, že by se mi mohlo něco stát, to připouštím. Filip Tomsa se taky bál, hodně! Musím říct, že jsem po něm chtěla, ať to udělá a máme to rychle za sebou,“ popisuje Nesvačilová, jak se točily její poslední chvíle v seriálu.

„Nechtěla jsem to nijak secvičovat, vypočítávat vteřiny, jak dlouho vydržím pod vodou, ale jen jsem chtěla, ať to Filip udělá. Jakmile tvořím, tak se nekontroluji a jde mi o výsledek, tak to byla dost krajní situace. Nakonec na můj návrh přistoupil.“ A tak se v malé koupelně začalo topit.

Záběrů bylo nespočet a všichni byli spokojeni, až na jednu osobu. Denisa si stála za tím, že to umí udělat ještě lépe. „Filip mě vyndal z vany, v tu chvíli musíte hrát, že nedýcháte, do toho se ale potřebujete nadechnout… Ve chvíli, kdy mě naposledy zvedne, zjistí, že jsem mrtvá a pustí mě, tělo by mělo zajet pod vodu. Logicky jsem ale neklesla, protože jsem měla v plicích vzduch, tak jsem se vynořovala. Dopadlo to tak, že jsme tu scénu točili asi dvě hodiny. Pomalu jsem si totiž přicházela na to, jak to udělat a jak to líp a líp zahrát,“ přiznává seriálová Marianna a dodává, že chtěla, aby to bylo dokonalé.

„Pamatuju si, že za mnou chodily holky Bártů, kameramani i Filip a říkali, že to máme. Já si trvala ale na tom, že to musíme zkusit ještě, aby ani bublinka vzduchu neunikla, kde by neměla. Věděla jsem, že to zvládnu líp.“ Denisa byla konečně spokojená, záběry se natočily a záhy přišla i poklona.

„Na úplném konci natáčení za mnou přišel zvukař a říkal mi, že přede mnou chce smeknout. Ve chvíli, kdy se vypnuly kamery, zvuk stále jel. Další čtyři dny po natáčení této scény se budil s tím, že slyšel můj chrčivý zvuk, jak ze mne šla voda, a nemohla jsem se nadechnout. V tu chvíli jsem si asi říkala, že jsem to přepískla.“

Ve výsledku je Denisa Nesvačilová s tím, jak Mariannu Krausovou uchopila, spokojená. Zatím to byla nejnáročnější role, jakou kdy dostala. „Na prvním místě je bezpečí herců, a proto se vždy všechno koordinuje a konzultuje s kaskadéry a poradci. Samotné škrcení a topení bylo poměrně rychle natočeno, ale zásadní bylo nazkoušení a přesné naplánování záběrů. Naopak nejhorší bylo pořizování detailních záběrů Denisy ve vaně, kdy musela strávit dlouhé hodiny ponořená ve vodě, na povel zadržovat dech, otvírat oči pod vodou a vynořovat se a dusit se, což vůbec nebylo příjemné. Ale Denisa byla naprosto profesionální a se situací si v pohodě poradila!“ prozradila na závěr režisérka Půlnoční zpovědi Jitka Bártů. ■