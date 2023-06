Číro jako táta! Kevin ze Sám doma udělal synovi (2) stejný účes. Poznali byste Macaulayho Culkina i dnes?

Macaulay nechal svému synkovi udělat stejné číro... Profimedia.cz

Představitel Kevina McCallistera z filmové série Sám doma Macaulay Culkin (42) se proslavil už jako malý kluk a platil za největší dětskou hereckou hvězdu. Zároveň byl oblíbencem Michaela Jacksona a objevil se i v jeho videoklipu Black Or White. V devadesátkách zkrátka nebyl asi nikdo, kdo by roztomilého blonďáčka neznal. Herci je dnes už dvaačtyřicet a sám je dvojnásobným tátou. Se snoubenkou Brendou Song mají dva syny, s nimiž byli v pondělí viděni v ulicích kalifornského Burbanku.

Macaulay a Brenda tvoří pár od roku 2017. K dnes již dvouletému synovi Dakotovi v období Vánoc přibyl další chlapeček, který dostal jméno Carter. Dvojice letos oznámila rovněž zásnuby.

V minulosti randil Macaulay téměř devět let s herečkou Milou Kunis, která se s ním však v roce 2011 rozešla. Culkinovi prý zlomila srdce a z rozchodu se dlouho vzpamatovával. Herečka v roce 2018 v jednom rozhovoru přiznala: „Rozešli jsme se tehdy kvůli mně. Chovala jsem se kolem svých dvaceti opravdu hrozně. Byla jsem mrcha. Podělala jsem to. Ale dokážu to přiznat až teď s velkým odstupem času.“

Mila také uvedla, že Macaulay byl tou dobou opravdová megahvězda a kamkoli se společně hnuli, byli jim v patách vřískající fanoušci, a především fanynky.

Zázemí a rodinné štěstí tak Culkin nakonec našel u jiné herecké kolegyně, známé například ze seriálu Sladký život Zaca a Codyho. Macaulay měl ovšem podobně jako řada dalších dětských hvězd divoké období, kdy mu pařby a drogy nebyly cizí. To už je naštěstí dávno minulostí a on je dnes tátou na plný úvazek, který s partnerkou a jejich chlapci tráví každou volnou chvíli. Dakotovi dokonce nedávno nechal udělat stejný účes, jako nosí on sám... ■