Modřiny, drogy a sexuální obtěžování? Zpěvák Rammsteinů čelí drsným obviněním, přišel o první kšefty

Till Lindemann z kapely Rammstein Profimedia.cz

Lindemann si prý měl vybírat fanynky z první řady na sex, ne všechny s tím ale nakonec souhlasily. Kapela i organizátoři obvinění odmítli. „Vyjádření posledních dní vyvolala mezi veřejností, a zejména našimi fanoušky, podráždění a otázky. Obvinění nás všechny tvrdě zasáhla a bereme je mimořádně vážně. Chceme, aby se naši fanoušci cítili na koncertech bezpečně, před pódiem i mimo pódium,“ stojí v prohlášení kapely Rammstein, kde se dále píše, že jako kapela odsuzují jakýkoliv druh přestupků.

Irská fanynka kapely Rammstein ukázala mimo jiné modřiny, s nimiž se probudila po párty se zpěvákem Tillem Lindemannem.

„A žádáme vás, nepouštějte se do veřejných předsudků jakéhokoli druhu vůči těm, kteří vznesli obvinění. Každý má právo na svůj názor. Ale i my jako kapela máme svá práva, nyní zejména to, aby ani vůči nám nebyli lidé předpojatí,“ dodala kapela.

Samotného Lindemanna se zastala jeho bývalá přítelkyně Sophia Thomalla. „Till je muž, který ženy chrání,“ prohlásila. Ať už je pravda jakákoliv, Lindemann už kvůli řadě obvinění přichází o první kšefty. Distancovalo se od něj knižní nakladatelství Kiepenheuer & Witsch, které vydávalo jeho knihy. Obvinění z nevhodného chování proti zpěvákovi navíc vznáší čím dál více fanynek. ■