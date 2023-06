Princezna z Řachandy Pfauserová odpočítává dny: V 9. měsíci vyrazila do společnosti, jak se cítí před porodem?

Denisa Pfauserová se brzy stane maminkou. Super.cz

„Je to za 14 dnů, už mám vše pořízené, teď dožehlit oblečky,“ prozradila Super.cz herečka. „Doporučuji kurzy obecně i ten svůj. Porod je krásný, dozvěděla jsem se spoustu cenných informací, které kdybych nevěděla, tak bych se bála, ale teď můžu říct, že se na svůj porod těším,“ řekla nám herečka, která se objevila na tiskové konferenci letošního ročníku soutěže Muž roku.

„Já se ráda poměřuji jenom sama se sebou, ať už je to praktikování jógy, nebo když jsem šla Svatojakubskou pouť do Santiaga, ráda si poměřuji svoje cíle, ale soutěživý typ nejsem,“ řekla herečka, která je ambasadorkou soutěžícího s číslem sedm.

Jen pár dnů před porodem herečka stále cvičí, a dokonce běhá, i to by jí mělo pomoci ke snazšímu porodu. „Je to tak, cvičím jógu a dosud pořád běhám 5 kilometrů, musím si hlídat tepovku do 140, je to lehčí běhání a prý by díky tomu měl být porod snazší, rychlejší a méně bolestivý, tak uvidíme, pak vám dám vědět,“ dodala se smíchem. ■