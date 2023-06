Zuzana Bubílková udělala doma rodičům sanatorium: Tatínek (95) je z nemocnice doma, maminka (90) musí na další operaci

Zuzana Bubílková Herminapress

Moderátorka Zuzana Bubílková (71) se stále usmívá a srší energií. A to i přesto, že se svými rodiči poslední měsíce řeší zdravotní neduhy. Z nemocnice už má tatínka a maminku zpět doma, ale musí se o ně stále starat. Že by šli do domova důchodců, zavrhla.

„Daří se mi docela dobře, ale mám trošku problémy s rodiči, protože oba onemocněli a teď mi je vrátili z nemocnice. Otec měl covid a chřipku dohromady, měl 95 a když ho vrátili, tak spoustu věcí zapomněl, protože tam byl docela dlouho, musela jsem ho učit de facto základní věci a naštěstí se to vrací a vrátilo,“ svěřila se Super.cz Zuzana Bubílková, kterou jsme potkali na tiskové konferenci soutěže Muž roku 2023.

Problémy řešila moderátorka i se svou maminkou. „Máti se také smířila s tím, že půjde ještě jednou do nemocnice, praskl jí žaludeční vřed z toho stresu, a tam zjistili, že má ještě polypy, takže jí je jdou vybírat, teď ji vrátili domů a začátkem července jde zase do nemocnice,“ řekla nám moderátorka, která se na ten čas nastěhuje za otcem domů. Starost o rodiče v pokročilém věku bere jako samozřejmost.

„Není to jednoduché, ale myslím, že je to povinnost, ale nechci je násilně někam dávat. Oni nechtějí, jsou zvyklí ve svém bytě a já nemám to srdce je tam přestěhovat. Myslím, že by jim to zkrátilo život,“ řekla Zuzana Bubílková, která tak rodičům v jejich velkém bytě zařídila dokonalý servis. „Zajistila jsem jim všechny služby, které jsou dostupné, jednou týdně je přijdou okoupat, úklid jsem jim zajistila, že jim jednou za čtrnáct dní přijdou celý byt vyčistit, jednou za měsíc pedikúru, mají full servis," svěřila se Bubílková, která i přes všechno stíhá pracovat a usednout v porotě Muže roku.

„Povedlo se mi zařídit takový domov důchodců se všemi službami doma. Zatím to platím já, ale požádala jsem si o příspěvky, ale to trvá několik měsíců, než to schválí,“ dodala Zuzana Bubílková, která tak musela zrušit i cestu do USA za svým synem, který před pár dny přivítal na světě dceru a Zuzana Bubílková je podruhé babičkou. „Teď tam nemohu odletět, ale vídám je přes video call,“ dodala moderátorka. ■