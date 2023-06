Aneta Krejčíková o operaci prsou: Prozradila, kolik ji zákrok stál a jak se její bujný dekolt změnil

Aneta Krejčíková Michaela Feuereislová

Hned na začátku herečka vyvrátila informaci, že si svá ňadra, která mnohokrát předvedla i před kamerou, nechala zmenšit. „Byla jsem na modelaci, nikoliv na zmenšení, implantáty určitě použít můžete. Já je nemám,“ svěřila se herečka s tím, že by jí to ani nesedělo. „Sama mám materiálu dost, takže je nepotřebuju,“ dodala vtipně Aneta.

Operace byla podle herečky bez problémů, dala si měsíc na rekonvalescenci, kdy nehrála v divadle a netočila. „Já po dvou týdnech byla v cajku, jen jsem nesměla tahat děti,“ řekla Krejčíková s tím, že netrpěla ani bolestmi. „Nebolí to. Víc prý bolí implantáty, ale když víte, proč to děláte, dá se všechno vydržet. Ale modelace je fakt úplně cajk, prášky na bolest jsem brala jen první dva dny po operaci,“ dodala na sociální síti s tím, že zákrok vyšel zhruba na 65 tisíc.

Operace rozhodně nelituje a je nyní šťastná. „Ještě dva dny před operací jsem si kladla otázku, jestli to skutečně chci a je-li to potřeba, ale teď jsem teda nejšťastnější, že jsem šla. Je to velký rozdíl,“ dodala herečka s tím, že se její prsa nezmenšila. „Velikost se nijak zásadně nezměnila, jen jsou vejš,“ dodala Krejčíková. ■