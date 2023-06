Zpěvačka Adéla ze SuperStar má doma velkého fešáka: Partner Josef je finalistou Muže roku

Adéla Krejdlová věří, že má její partner velkou šanci na výhru. Foto: Super.cz/se souhlasem A. Krejdlové

Krásná zpěvačka přiznala, že s partnerem účast v soutěži krásy konzultovali.

„Překvapivě mě jeho účast v Muži roku nepřekvapila. Konzultoval to se mnou a zvažovali jsme pro i proti, ale vzhledem k tomu, že je hodně cílevědomý a má rád nové výzvy, tak to chtěl zkusit. To, že je ve finále, ho hodně překvapilo, ale mě vůbec, protože znám jeho kvality a vím, že v dnešní době tolik férových a charismatických mužů moc není,“ svěřila se Adéla pro Super.cz s tím, že vidí i jeho šance na titul velmi vysoko.

„Už jen to, že jsem si ho vybrala, bude svědčit o tom, že pro mě ve všech ohledech nemá konkurenci. Je tam dalších 11 mužů a je to hodně subjektivní, každému se líbí něco jiného. Ale doufám, že nevyhraje muž jen kvůli tomu, že bude mít velký svaly, to už se v dnešní době moc nenosí a mě samotnou to nepřitahuje,“ podotkla zpěvačka, která se svým partnerem letos oslavila první výročí vztahu. Za tu dobu se k sobě nastěhovali a pořídili si i společného pejska.

„Jsme neuvěřitelní parťáci a máme doopravdy láskyplný vztah. Jsme spolu zatím krátce, ale přijde mi, že jsme toho zažili už strašně moc. Máme půlroční štěňátko Aleše, které nám dělá radost, a fungujeme už jako malá rodinka,“ prozradila půvabná brunetka se slovy, že i otázku žárlivosti vyřešili na začátku vztahu.

„Žárlivá jsem, ale zatím jsem nikdy o ničem nepochybovala a na sto procent mu věřím. Máme štěstí, že jsme oba dost bezkonfliktní a umíme si vše ihned vykomunikovat,“ dodala zpěvačka, která bodovala v Česko Slovenské SuperStar.

Od účasti v pěvecké soutěži má svůj diář stále nabitý prací. Přiznala ovšem, že kariéra zpěvačky je aktuálně na bodu mrazu.

„Pracovně se daří skvěle, čím dál víc se ze mě stává umělecká minimalistická duše a snažím se k tomu vést i své sociální sítě. Už 2 roky se také naplno věnuji cestování. Co se týká pěvecké kariéry, jsem teď trochu na bodu mrazu a upřímně nevím, co s tím dál. Vystupuji, ale méně než v předchozích letech. Po prázdninách se tomu chci začít opět naplno věnovat,“ uzavřela. ■