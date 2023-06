Jitka Kocurová po delší době ve společnosti: Pamela z Účastníků zájezdu vypadá fantasticky

Jitka Kocurová se objevila ve společnosti. Super.cz

Blondýnka si nenechala ujít tiskovou konferenci Muže roku. Na půvabu od dob, kdy se stala 2. vicemiss ČR, rozhodně neztratila a mezi finalisty jen zářila. Hned také porovnala soutěž s tím, když se o korunku ucházela ona sama. „Jsou už víc ostřílení, před dvaceti lety, když jsem byla na miss, tak jsme byly víc vyjukané a styděly jsme se a ten stres nás hodně limitoval. A kluci mám pocit, že to nemají,“ svěřila se Super.cz Jitka Kocurová.

Ze světa showbyznysu se modelka stáhla a je ráda, že si může užívat život s rodinou. Nabídky na focení by ale neodmítla, na módní přehlídky ji však jen tak někdo nedostane. „Kdyby to byla senior přehlídka a byly jsme tam všechny čtyřicátnice, tak bych ještě šla. Ale ve srovnání s těma mladýma holkama vůbec ne, jsou to holčiny, které mají o deset kilo míň a už to prostě nejde. Na focení jo, to jde spoustu věcí vyretušovat a změnit,“ prozradila Jitka Kocurová, která už několik let podniká a má svůj online obchod s alternativní medicínou a esenciálními oleji.

„Věnuji se hlavně dětem a také těm v dětských domovech, máme výročí 20 let s nadací Srdce na dlani, máme sto padesát dětí, o které se staráme, a pak se už od roku 2017 věnuji alternativní medicíně. Nesmírně mě to pohltilo,“ řekla Jitka, která je v letošním ročníku Muže roku jednou z porotkyň a také ambasadorkou soutěžícího s číslem tři, kterým je zubní lékař Alexandros Panayi. ■