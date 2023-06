Ornella Koktová ve Výměně manželek neudrží slzy: Sesype se při slovech o vztazích s rodiči

Ornella Koktová TV Nova

Výměna manželek bude výzvou především pro Ornellu, která se dostane do rodiny s hospodou. Ze začátku se bojí, že bude muset v restauraci obsluhovat, a náhradní tatínek ji také v podniku hned zaměstná. Ornella jako malá obdivovala kuchařky ve škole, a tak je pro ni nová zkušenost částečným splněním dětského snu. V kuchyni jí to vážně jde.

U práce s náhradním manželem rozebírají také rodinné vztahy. Oba si uvědomí, že by se svými partnery měli trávit více času. Když Ornella Michalovi popisuje vztahy se svými rodiči, neudrží slzy. Jako první hovoří o své matce Monice Binias s tím, že o ní raději nechce mluvit, aby se nerozjela mediální válka. „Já se s tím špinit fakt nechci,“ řekne Ornela s tím, že jí je jasné, že se máma k její účasti v pořadu vyjádří. „Ona to okomentuje, to nevydrží,“ řekne Koktová s tím, že ji mrzí, jaké mají rodiče vztahy s jejími dětmi.

„Můj táta Lilien nechová. Quentin dřív stál o to se s ním jako s dědou vidět. Říkala jsem mu, že ho může vzít ze školy na blbou točenou zmrzlinu za dvacku. Nestojí ho to čas a stojí ho to jen minimum prachů. A jestli do něj nedá čas, tak ho ztratí. Podle mě ti rodiče do teď nepochopili, že nejcennější komodita je čas. A ta rodina. Oni to nepochopili, oni si furt myslí, že prachy jsou nejvíc,“ řekne Ornella, která se neudrží a rozbrečí. ■