Český influencer trpí Tourettovým syndromem: Sáhl jsem si na dno, rodiče mi byli největší oporou

Influencera Daniela Holomka čeká výzva pod organizací Clash of the Stars. Tento zápas pro něj ale není zdaleka tak náročnou zkouškou, s jakou se potýká v běžném životě.

Daniel se v pořadu Superchat svěřil, že mu v dětství diagnostikovali Tourettův syndrom.

„Měl jsem poklidný život, pak přišlo rozhodování nad střední školou. V té době začal trpět nemocí, která se nazývá Tourettův syndrom, tedy onemocnění nervového systému, při kterém dochází k nadměrné funkci dopaminu a k tikovým poruchám motorickým, někdy vokálním. Hodně se to řešilo lékovou formou, což mi vůbec nepomohlo, ale teď se to utlumilo,“ svěřil se Super.cz Daniel, kterému onemocnění otočilo život vzhůru nohama.

"Tiky jsem měl od deseti let, vygradovalo to před nástupem na střední školu. Možná to bylo pubertou, a tím, že se mění hormony. Bral jsem to tak, že jsem osobně selhal a spadl na osobní dno,“ zavzpomínal influencer, který našel největší oporu v rodině.

„Navštívili jsme spoustu lékařů, odborníků a absolvovali vyšetření. Pak se to potvrdilo, což byl pro moje rodiče velký zásah. Nebýt jich, tak nejsem tam, kde jsem. Opora v mé mamince byla skvělá, za což jí moc děkuji,“ řekl Daniel, který chtěl od malička pomáhat lidem, i proto se později rozhodl studovat obor ve zdravotnické sféře.

„Rozhodoval jsem se, když to bylo ve velkém stadiu. Já jsem chtěl pomáhat lidem, bavilo mě to. Už když jsem byl malý, tak se mi líbila práce sestřiček, ač vím, co to obnáší. Myslím si, že je důležité lidem pomáhat, kdybychom tady nebyli jeden pro druhého, tak tady nejsme. Během studia se mi onemocnění zmírnilo, téměř o devadesát procent,“ dodal Daniel, který nějakou dobu pracoval v nemocnici na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče. ■