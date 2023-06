Známá zpěvačka byla zoufalá z hejtů na své tělo. Teď natvrdo ukázala „špeky“. Jsem v tlustém období, vzkázala trollům

Bebe Rexha se rozhodla ukázat lidem, jak skutečně vypadá. Profimedia.cz

V době, kdy svět zaplavuje vlna takzvaného „body positivity“, neboli přijímání a milování vlastního těla takového, jaké je, bez ohledu na jeho tvar, se mezi lidmi najde stále mnoho takových, kteří upozorňují na něčí přílišnou štíhlost nebo naopak tloušťku. S tím se setkala i zpěvačka hitu Me, Myself & I Bebe Rexha. Ve svých posledních příspěvcích upozornila na to, že lidé hojně zadávají do vyhledávačů sociálních sítí věty typu „Bebe Rexha tloustne nebo Bebe Rexha předtím a potom.“

Blondýna na podobnou mánii poprvé odpověděla už v dubnu. „Vidět ten vyhledávací panel je tak znepokojivé. Nejsem naštvaná, protože je to pravda. Přibrala jsem. Ale je to na ho*no. Děkuji všem lidem, kteří mě milují bez ohledu na to, co se děje,“ napsala na Twitter zpěvačka, která ovšem nepřibrala kvůli přejídání se sladkostmi, ale protože bojuje se syndromem polycystických vaječníků. Její váha prý poskočila o 15 kilo, možná víc.

Yes I’m in my fat era and what? pic.twitter.com/d3T4od8JYE — Bebe Rexha (@BebeRexha) June 2, 2023

Teď se ale rozhodla pro ještě o něco striktnější odpověď pro všechny, které zajímá její současná váha. Vyfotila se v koupelně v teplákách a mikině, kterou rukou vyhrnula tak, aby bylo vidět její břicho. A ke snímku připsala, že se právě nachází ve svém tlustém období. K příspěvku také přidala i kopii vyhledávaných vět o její tloušťce. Lidé ji hned začali podporovat a mezi komentáři se ozvala třeba i výzva, že Bebe by měla přijet do Evropy, protože na rozdíl od Ameriky na starém kontinentu toto není tloušťka, nebo jestli je Bebe tlustá, tak co je pak zpěvačka Lizzo. Tak snad se zpěvačce díky takové vlně podpory alespoň trochu uleví. ■