Vladimír Tesařík (✝55) zemřel příliš brzy. Osudnou se mu stala obyčejná jízda na kole

Vladimír Tesařík Foto: Josef Strouhal, Právo

Rybitví, Karviná, Kladno, Jó, já jsem srab, To mě láká, Jedem do Afriky – to jsou některé z mnoha hitů legendární kapely Yo Yo Band. V roce 1975 ji založili bratři Richard (77) a Vladimír (✝55) Tesaříkovi spolu s Ondřejem Hejmou a Juliem Novotným-Kuzmou. Skupina se proslavila díky temperamentní hudbě, chytlavým textům a nezaměnitelnému zvuku.