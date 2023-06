Musí vyhodit toho, kdo to napsal. Lidé jsou znechuceni po sledování prvního dílu seriálu s dcerou Deppa

V seriálu není o odhalování hlavní hrdinky nouze. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lily-Rose Depp (24) si konečně odbyla svůj seriálový debut, když stanice HBO odvysílala první díl očekáváného seriálu The Idol. A některé kritické komentáře si tvůrci ani herci za rámeček nedají.

Seriál měl dostatečnou reklamu už měsíce před svým uvedením na televizní obrazovky. Pokaždé, když se v médiích objevily fotky z natáčení, byla na nich hlavní hrdinka hrající zpěvačku Jocelyn, dcera Vanessy Paradis (50) a Johnnyho Deppa (59) Lily-Rose Depp téměř nahá. Seriál byl nedávno uveden také na festivalu v Cannes, kde si na jednu stranu vysloužil ovace ve stoje, na druhou stranu se od kritiků ozývaly hlasy o vulgárním, toxickém a znepokojujícím díle s nepatřičně velkým množstvím erotický scén, občas připomínajících dokonce spíše lehčí porno.

A teď má za sebou seriál, za kterým stojí tvůrce seriálu Euforie Sam Levinson, zpěvák The Weeknd a spisovatel Reza Fahim, první odvysílaný díl. V něm se objevují například scény, kdy je hlavní hrdinka nahá, masturbuje a zároveň se při tom škrtí, nebo jí někdo obmotá šerpu kolem hlavy, aby jí omezil dýchání. Na internetu díl částečně sklidil pochvaly, mnoho komentářů ale vyznívá v jeho neprospěch. „Ten, kdo napsal tuto show, musí být hned vyhozen,“ napsal jeden komentující na Twitter. „Dívám se na to deset minut a musím říct, že je to hrozně napsané. A nemluvím o tom, jak hrají herci,“ přidává se další. „Proč je Jocelynin zadek vždycky nahý?“ ptá se další.

Premiérový díl na sociální síti inzerovala i sama Lily-Rose Depp. „Nedokážu vyjádřit slovy, jak se teď cítím. Tahle show a lidé, se kterými jsem měla to štěstí pracovat, pro mě znamenají všechno. Natáčení byl ten nejúžasnější zážitek a každý den děkuji svým šťastným hvězdám za tu nejkrásnější malou rodinku, kterou jsme všichni společně vybudovali,“ napsala herečka k fotce ze seriálu. Od svých fanoušků se dočkala, ovšem ještě před uvedením prvního dílu, převážně pochvaly. Jeden komentář ale dle počtu lajků hovořil za spoustu ostatních sledujících. „Poslední věc, kterou jsme potřebovali, byla další až příliš sexuální produkce Sama Levinsova.“ Nezbývá než počkat, jaké pocity v lidech vyvolá zbytek seriálu. ■