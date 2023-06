Vladimír Dlouhý (✝52) zemřel před premiérou svého posledního filmu. Jeho synové září v Ulici

Vladimír Dlouhý Herminapress

Tenkrát se tomu ještě neříkalo casting a neživili se tím specialisté, kteří mají prostor v titulcích hned vedle scenáristů, kameramanů a režisérů. Jeden z nich - Karel Kachyňa (✝79) - prostě poslal svou pomocnou režisérku do základní školy, aby mu tam našla kluka pro titulní roli do chystaného filmu Už zase skáču přes kaluže. Přivedla mu ho. Bylo mu 12, chodil do šesté třídy a ještě nikdo netušil, jakou se stane hvězdou, než předčasně zemře. Jmenoval se Vladimír Dlouhý (10. 6. 1958 - 20. 6. 2010) a letos by oslavil 65. narozeniny.