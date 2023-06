Taylor Swift je zamilovaná, její přítel rád líbá cizí lidi. Neudržel se na koncertě v Dánsku

Taylor je zamilovaná, Matty rád líbá cizí lidi. Jak tohle dopadne? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vztah Taylor Swift (33) a Mattyho Healyho se nedávno stal velkou senzací. Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček světa, po které touží miliony mužských a možná i ženských srdcí, dala to své muzikantovi, který se ovšem ani tak nevzdává svého dobrého zvyku, a to líbat cizí lidi.

Zpěvačka se nedávno po šesti letech rozešla s hercem Joem Alwynem. Sama ale dlouho nezůstala. Mužem jejího života se stal frontman skupiny The 1975 Matty Healy, se kterým se předtím dlouho přátelila. A láska je to nejspíš jako trám, protože Taylor před měsícem na svém turné prozradila, jak se v současné době cítí. „Mám chuť vám to říct. Nikdy v životě jsem nebyla tak šťastná, ve všech aspektech svého života, nikdy předtím," řekla uprostřed koncertu.

A šťastný je nejspíš i Matty Healy, i když se nehodlá vzdát svých starých zvyků. Na jeho koncertech bylo dříve běžné, že si muzikant vybral některého z fanoušků a objal jej nebo políbil. Neudržel se ani na koncertě v Dánsku, kde ho lidé natočili při polibku se členem místní ochranky.

Matty udělal člena ochranky šťastným.

Matty si kleknul na kolena, k pohlednému chlapci se sklonil a vlepil mu polibek přímo na ústa. Ten byl ze zážitku dle záběrů velmi nadšený. Healy si pak muže ještě přitáhl a znovu ho objal. O tom, jestli se s ním pak setkal i po skončení koncertu, samozřejmě nejsou žádné informace. Tak uvidíme, jestli Taylor bude takovou kulturní vložku v show svého přítele brát s humorem, nebo v ní začne hlodat červíček nejistoty. ■