Monika Bagárová nedokáže přestat s kojením: Dcera nikdy nepřespala u prarodičů, jako máma s tím bojuji

Monika Bagárová se svěřila, s čím jako máma bojuje. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Monika Bagárová (28) se rozpovídala o kojení. Bere je jako rituál se svou dcerou Ruminkou, a nechce o ně zatím přijít. Dceru kojí při usínání. Monika si přitom uvědomuje, že skončit s kojením by oběma pomohlo. Zatím se totiž nestalo, že by zpěvačka nechala dceru přespat u prarodičů. Vždy je v noci s ní.

„Rodina už se mnou o tom nemluví, protože ví, že je to zbytečný. Je to taková věc, se kterou bojuju jako máma. Já vlastně to kojení mám ráda, je to takové emoční spojení s dítětem a neumím to úplně rozseknout, abychom přestaly,“ přiznala zpěvačka v pořadu Mámy sobě s moderátorkou Andreou Antony.

Monika si přitom už vyhledávala různé rady na internetu, jak skončit s kojením, ale vždy marně. Jednou, když už to vypadalo nadějně, Monika neustála situaci.

„Bylo období, kdy jsme byly čtrnáct dní doma, byly jsme nachlazené a Ruminka chtěla kojit třeba osmkrát za den. Já byla úplně hotová, protože to bylo každou chvilku. Tak jsem se na internetu dočetla jeden tip, vyzkoušela ho a ono to zafungovalo. Jenže jak jsem byla vyčerpaná a unavená, tak jsem to večer nevydržela a dala jí napít,“ popisuje Bagárová.

Monika promluvila také o vztahu s novým partnerem. „Nečekala jsem, že takového člověka potkám tak brzy. Dokonce jsem počítala i s variantou, že třeba už nikdy s nikým nebudu,“ řekla zpěvačka s tím, že Ruminka zná Lea od prvního dne, a ani u jejich prvního rande nemohla chybět.

S otcem Rumie Makhmudem Muradovem se zpěvačka definitivně rozešla, když byly dceři dva roky. Zatímco seznámení mezi Leem a Ruminkou proběhlo velmi přirozeně, setkání s Machovou novou přítelkyní, účastnicí reality show Love Island Sabinou Karáskovou, ještě neproběhlo. ■