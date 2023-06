Na světě přivítá šesté dítě: Je to drahý koníček, říká těhotná manželka hokejisty Saláka

Michaela Saláková promluvila o výchově dětí, ale také výbavičce pro svého šestého potomka. Michaela Feuereislová

„Není na světě nic víc než láska, bez ní není život a bez ní by se také už za pár týdnů nenarodil malý zázrak, který z nás udělá šestinásobné rodiče,“ oznámila nedávno na instagramovém účtu, kde zveřejnila také snímek rostoucího bříška.

Míša je na sociálních sítích stále velmi aktivní. Její fanoušky přirozeně zajímá, jak zvládá péči o pět dětí, a to navíc v době, kdy očekává příchod šestého. Na nejčastější dotazy tak všem hromadně odpověděla.

Známá blondýnka se netají informací, že měla dříve na pomoc s domácností hospodyni, její služby už ale nevyužívá. Zda si sežene nějakou výpomoc i po porodu šestého miminka, je zatím otázkou.

„Hledám variantu, jak to celé vyřešit, protože nechci být otrokem domácnosti na úkor dětí, chci si užívat miminko na sto procent, protože to bude naposledy, kdy tohle období zažiji. Prioritou jsou moje děti, takže pomoc zvolím takovou, aby to bylo pro ně co nejlepší,“ svěřila se s tím, že šesté dítě bude zřejmě posledním. A má k tomu pádné důvody.

„Chceme si udržet standard, na který jsme zvyklí, aby dětem nic nechybělo, každému z nich musíme zaplatit vzdělání. Děti jsou drahý koníček. Čím jsou starší, tím je to dražší," řekla Michaela, které se fanoušci vůbec nejčastěji ptali na výbavičku pro miminko, kterou bude pořizovat zcela novou. Oblečení, ze kterého její děti vyrostly, si totiž nenechala.

„Alespoň to bude mít všechno zcela nové, a to taky není špatné. Vidím to jen na oblečky v prvním měsíci, jednu zavinovačku, šátek a je hotovo. Reálně potřebujeme jen autosedačku a ta nám zůstala. Postýlku hned nepotřebujeme, spát bude se mnou,“ prozradila půvabná blondýnka, která se za hokejového brankáře Alexandra Saláka vdala v roce 2010. ■