Milovník bizáru Daniel Holomek se popere s Kuběnkou: Nelíbí se mi jeho drogová propagace, říká influencer

Pátý galavečer organizace Clash of the Stars se blíží. Jedním ze známých účastníků bude také influencer Daniel Holomek, který změří své síly s Tadeášem Kuběnkou. Jak k tomuto zápasu vůbec došlo?

„Mou hlavní motivací bylo překonat svého soupeře, se kterým máme nějaké spory. Táhne se to už dlouho a chci to nějak ukončit. Pak mi zavolali kluci z organizace, že Tadeáše přemluvili a jdeme do toho,“ svěřil se Daniel pro Super.cz s tím, že dřív žádný sport nedělal, avšak příprava se mu tak zalíbila, že chce ve sportu i po turnaji pokračovat.

Tréninky jsou pro Daniela vystoupením z komfortní zóny. Přesto se v nich velmi zlepšil, v technice i fyzičce vidí progres. „Rány jsou dobrý, trenér vidí potenciál. Bál jsem se, že na to nebudu mít fyzičku, ale už to zvládám. Také jsem se bál, když jsem dostal poprvé rukavicí do čela, protože tam mám botox,“ zavzpomínal s úsměvem na své první tréninky.

Souboj Daniela s Tadeášem je jedním z nejočekávanějších, a to právě i kvůli neshodám, které mezi sebou kluci mají. Daniel si od Tadeáše vyslechl několik vulgárních připomínek, které se ho, až na jednu, vůbec nedotýkají.

„Nejdřív to byly mikro hádky, pak to vygradovalo na sociálních sítích, slovně jsme se pak atakovali i ve zprávách. Já miluju bizár a bizár miluje mě. Je jediná věc, kterou jsem si vzal osobně. To, když Tadeáš vytáhl můj bývalý vztah, který jsem několikrát vysvětlil. Nedokázal pochopit, že ne každý byl s někým o hodně starším jen kvůli penězům,“ řekl nám Daniel s tím, že dřív Tadeáše vnímal jinak.

„Dřív jsem si říkal, že si nebere servítky a bude to super kluk. Pak jsem se dozvěděl další věci, ale chtěl jsem počkat s tím, že si udělám vlastní názor. Teď mi nesedí, je arogantní. Na českém internetu je hodně bizarních lidí, u Tadeáše se mi nelíbí drogová propagace. Víceméně to je propagace, vydávají podcast, kde jsou většinou pod vlivem nějakých omamných látek, jako je třeba marihuana. Říká, že to od něj lidé nebudou brát, ale přijde nějaká třináctiletá Mařenka, která si řekne, že to dělá on a je to trendy. Tak to udělá taky. Oni neví, co se děje potom, vidí na internetu jenom tu hezkou stránku. Tadeáš se prezentuje jako otevřený člověk, ale ve spoustě věcí není vůbec otevřený,“ namířil na téma drog, o kterém Kuběnka skutečně hovoří velmi otevřeně.

Daniel Holomek se proslavil svým kontentem na TikToku, miluje bizár, ale také být drag queen, za kterou se převlékal i v rámci vystoupení.

Influencer vystudoval školu se zaměřením na zdravotnictví, která mu velmi otevřela oči a nevyvrací, že by se k tomuto oboru někdy v budoucnu vrátil. Také se otevřeně svěřil, že od dětství trpí Tourettovým syndromem. „Je to onemocnění nervového systému, při kterém dochází k nadměrné funkci dopaminu a k tikovým poruchám motorickým, někdy vokálním,“ řekl Daniel s tím, že si kvůli onemocnění sáhl i na pomyslné dno. V nejhorších chvílích mu byla největší oporou rodina. ■