To jste asi nevěděli: Před 55 lety herečka Obermaierová z jeviště vyznala lásku zpěvákovi Petru Rezkovi

Populární zpěvák Petr Rezek prožil kdysi lásku s herečkou Jaroslavou Obermaierovou. Foto: soukromý archiv se souhlasem P. Rezka

Populární zpěvák spočítal, že letos uplynulo 55 let od chvíle, kdy se na Jiřího seznámili. Bylo to v době, kdy žil sám a užíval si života. Na tu dobu bral i dost peněz. Běžně měl za koncert 90 korun. Jenže v příbramském divadle vedli jeho a Karla Černocha jako externisty a byli zařazení do kategorie: zpěvák, šansoniér a herec, tudíž dostávali tři stovky.

„Neskutečné peníze! Od jara 1968 do příchodu Rusů v srpnu jsme zažívali euforii, nevěděli, co s penězi. Užívali jsme si muziku, chodili do vinárny, kam přicházeli hudebníci, muzikanti a dirigenti z Rudolfina po koncertu. Tam pouštěli jen hosty v obleku. Takže jsme měli v šatně schovaná saka. A ve vinárně svůj stůl,“ směje se Rezek (80).

Pro Super.cz zavzpomínal, jak došlo k přeskočení jiskry mezi ním a herečkou. U nich v kapele Juventus hrál na kytaru „buldozer dívčích srdcí“ Jiří Lahoda. „Krásnej kluk, výbornej kytarista. Bohužel jako člen kapely Karla Vágnera doprovázející Evu Pilarovou uhořel v roce 1973 během leteckého neštěstí, když se vraceli z Kuby.“

Lahoda v dubnu slavil Jiřího a lákal Rezka, ať přijede k němu na mejdan. Tomu se nechtělo, protože to vypadalo, že bude bouřka. Nakonec jel. Na oslavě byla Jaroslava Obermaierová s přítelem, hercem Michalem Pavlatou (†71). „Michal šel spát a my furt seděli u stolku, povídali si a jiskra přeskočila,“ svěřil zpěvák Super.cz.

„Jarka byla hrozně roztomilá, hrála v divadle na Kladně a pozvala mě na představení. V něm účinkovala jen s Petrem Olivou (†75). Já seděl ve druhé řadě a obdivně na ni koukal. Vyšla na forbínu, opustila roli a začala do sálu říkat: Já teď chodím s tak skvělým klukem! Mluvila o mně,“ vypráví se smíchem Rezek.

Jemu bylo 26 let a Obermaierové dvaadvacet. „Byla nádherná, skutečně kočka, ale měla smůlu na chlapy. Přitom nikdy nezůstávala sama. Jednu dobu chodila s kameramanem z Barrandova, pak i se zpěvákem Petrem Novákem. Nakonec si vzala takovýho hodnýho kluka, instalatéra, z úplně jinýho světa. S ním měla syna Járu.“

Po letech, když byl Petr Rezek podruhé ženatý, potkal v karlínském studiu rozhlasu na schodech herce Pavlatu. „Tys mi přebral holku, ty hajzle, řekl mi. Ale myslel to v legraci.“

A i když se jejich láska odehrála v roce 1968, každý rok během svátku Jiřího herečce zavolá. „Zase jsem Jarce letos v dubnu telefonoval a říkal jí: Jestlipak víš, že sis mě nabalila před 55 lety?“ ■