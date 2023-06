Vnadná Aneta Krejčíková šla s kůží na trh: Podstoupila plastickou operaci a nechala si vylepšit svá ňadra

Aneta Krejčíková Michaela Feuereislová

Aneta Krejčíková (32) donedávna patřila k českým herečkám s nejbujnějším hrudníkem. Nejednou šla před kamerou do odvážných scén a svá ňadra odhalila i v oblíbeném seriálu Volha. Tentokrát šla s kůží na trh znovu, ale proto, aby přiznala zákrok plastické chirurgie.

Po mnohých úvahách, se kterými si herečka pohrávala už několik let, se rozhodla nechat si své poprsí upravit. „O plastice prsou jsem uvažovala už jako mladá bezdětná holka. Vyrostla jsem v rodině, kde velká prsa nepatřila k něčemu, co je hodno obdivu a krásy. Naopak. Nepraktická zátěž,“ svěřila se herečka s tím, že se už od puberty setkávala s narážkami na hrudník.

„Pak jsem potkávala muže, kteří s obdivem reagovali, mnohdy ne úplně příjemným a taktickým způsobem, s čím jako 14letá holka neumíte moc dobře pracovat,“ svěřila se Aneta Krejčíková, která se k zákroku rozhodla již před nějakou dobou. Operaci však podstoupil až po natočení Volhy.

S poprsím se vždy snažila sžít. „Nějaký čas mi trvalo, než jsem se s tím smířila. Moje máma má také velká prsa a i jí to chvíli trvalo, dítě to automaticky převezme od matky. Musela jsem si vybudovat sebedůvěru,“ svěřila se Super.cz před časem herečka, která se nakonec i tak rozhodla své vnady velikosti čtyři upravit. A ráda by ostatním ženám pomohla v rozhodnutí, na podobnou operaci jít.

„Každopádně jsem se k operaci odhodlala až před 5 měsíci. Píšu o tom proto, že vím, že je spousta žen, které o operaci uvažují a mají obavy z nejrůznějších důvodů. Vybrala jsem si velmi dobrého plastického chirurga na základě jeho práce, kterou jsem viděla názorně na své kolegyni, se kterou jsem nějaký čas sdílela společnou hereckou šatnu, a musím upřímně říct, že hezčí, přirozeně vypadající prsa jsem neviděla,“ prozradila herečka, která je nyní šťastná, že se už bujným hrudníkem nemusí trápit a může nosit i topy s holými zády. ■