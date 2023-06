Dabérka Lízy Simpsonové předvedla ploché bříško: Ivana Korolová prozradila, jak po porodu dosáhla postavy jako proutek

Ivana Korolová Super.cz

Tento měsíc oslaví herečka, dabérka a zpěvačka Ivana Korolová (34) se svou dcerkou už třetí narozeniny. Pracovat začala už krátce po narození Amélie, ale bylo to vždy nárazově, teď se herečka, která propůjčuje svůj hlas Líze Simpsonové, vrací do práce už naplno.

„Dcera bude vždycky na prvním místě. Pracuji už od jejího raného věku, ale teď se toho nabaluje víc a víc. Zároveň se snažím dost věcí odmítat, než dcera půjde do školky, tak si ji chci užít,“ svěřila se herečka s tím, že je ráda za manžela a prarodiče, kteří v hlídání fungují. „Máme babičky a dědečky, což je skvělé a teď už i zkoušíme školku, byla tam zatím asi na dvě hodiny,“ dodala herečka, kterou jsme potkali na zkoušce nové hudení komedie Zapomeňte na Shakespeara.

„Mám jednu z hlavních rolí v muzikálu, mám z toho radost, protože se vracím do Divadla Hybernie, kde jsem hrála Tarzana,“ řekla Super.cz Ivana, která v krátkém topu předvedla ploché bříško a ukázkovou figuru. Po porodu je zpět na své váze. „Člověk má tu a tam něco, co nechce, ale jsem maniak na běhání, mám svatou hodinku, kdy si jdu zaběhat do lesa a zacvičit,“ dodala zpěvačka. ■