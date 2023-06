Zapózuje v bikinách u moře? Lucie Vondráčková své fanoušky potěší, ale bez plavek

Lucie Vondráčková Super.cz

„Na to vůbec nejsem, na to mě neužije, já to moc nemusím,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že k moři by vyrazila, jen kdyby se jejím synům opravdu chtělo. Pro Matyáše a Adama už má naplánovaný zcela jiný program.

„S dětmi proplujeme všemožnými hrady a zámky, protože točím pohádku. Oni mě nikdy neviděli v pohádce, slyšeli mě jako Mavis v Hotelu Transylvánie, ale já jim nepouštím věci se sebou, jsem radši když jsou se mnou na těch hradech, aby trochu zažili genius loci,“ prozradila nám Lucie, kterou jsme potkali na čtené zkoušce nového hudebního představení Zapomeňte na Shakespeara.

Léto tak prožije Lucie Vondráčková především nad učením nových textů. „Mám hlavně činoherní věci a filmové, budu pořád naložená v textech, což já zbožňuji,“ prozradila Lucie Vondráčková, která je ze spolupráce s Jankem Ledeckým, který představení režíruje, nadšená. ■