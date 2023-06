Nahota Radce Třeštíkové nedělá problém: Když zveřejním prsa, lidi to rozčiluje, říká. Píšou jí hnusné zprávy

Radka Třeštíková se rozpovídala o své nahotě. FTV Prima

„Většinou mě zvou na kafe. Také posílají různé obrázky… Kdyby přišlo nějaké poutavé pozvání na rande, tak bych asi šla. Jeden mi napsal, že umí namalovat labuť jedním tahem, odpověděla jsem mu, že jestli to umí jazykem na klitoris, tak jdu,“ svěřila se spisovatelka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Radka tak ráda na internetu provokuje. „Že bych vyloženě chtěla, aby mi psali hnusný zprávy, to ne, to se prostě někdy stane. Když tam (na Instagram - pozn.) dám prsa, konkrétně bradavky, to lidi hodně rozčiluje. Využívám češtinu v celé bohatosti, jakou nabízí. Já nevím, jak jinak říkat pr*ání. Není to podle mě zas tak sprostý a překvapuje mě, že to lidi nepoužívají. Tohle mi přijde roztomilý, skoro něžný.“

Jako provokující může někdo brát také její novou knihu s názvem Kde jsi, když nejsi. „Je to lechtivý, malinko vulgární. Je trochu autobiografická. Začíná análním kolíkem. Říká se, že na první straně se má upoutat,“ představila svou novinku. ■