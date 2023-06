S touto ženou tráví Rey Koranteng mnoho času. Jejich vztah je delší než leckteré manželství

Rey Koranteng provmluvil o pracovním vztahu s Lucií Borhyovou. Super.cz

Moderátor televizního zpravodajství Rey Koranteng (48) je šťastně ženatý a je to pyšný otec tří dcer. Mnoho lidí ho ale má zažitého pouze po boku stálice Lucie Borhyové (45). Společně je na obrazovkách vídáme už téměř 24 let. Někteří si tak myslí, že právě charismatická blondýnka je Reyovou manželkou.

„Už se nám to s Luckou párkrát stalo, že si lidé mysleli, že jsme manželé, a ještě na nás koukali, když jsme řekli, že ne a že spolu nic nemáme. Dívali se na nás podivně, že jim lžeme. My jsme spolu pořád pracovně a bydlíme od sebe dvě ulice. Nás mají prostě diváci spojení jako dvojici i v civilu. My jsme s Luckou dobrými přáteli,“ svěřil se moderátor Super.cz.

Pomalu se blíží letní prázdniny, ale ani letos neplánují Rey s Luckou, že by mohli s rodinami společně trávit čas někde u moře. „Co si budeme nalhávat, práce je práce a musíte najít prostor a dát prostor tomu druhému. Asi bychom i jeli na dovolenou a asi bychom se ani nezabili, ale jezdíme každý zvlášť,“ smál se Rey.

Rey samozřejmě vychází skvěle i s dalšími kolegy. Nedávno vyjel driftovat a projet se buggynou s Martinem Pouvou. „On mě vždycky uvrtá do nějakýho dobrodružství. On se bál, to na něj prásknu, tak jezdil pomalu, a já to teda trošičku potrápil,“ dodal se smíchem Rey Koranteng, se kterým jsme si povídali v prostorách Fakultní Thomayerovy nemocnice, kde proběhla módní přehlídka zdravotních sestřiček. Pod záštitou nadace Čokoládové děti měla akce pomoci, aby pediatři a sestřičky na dětských odděleních nemuseli nosit pouze bílé oblečení, ale naopak hezky barevné. Děti by se tak v ordinacích méně bály. ■