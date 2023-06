Natalie Portman je prý krok před rozvodem. Manžel ji měl podvádět s o téměř dvacet let mladší ženou

Natalie Portman s manželem Profimedia.cz

Natalie Portman si své soukromí velmi chrání, ani ona se ale nevyhnula skandálu, který v současné době řeší světová média. S manželem Benjaminem Millepiedem se seznámila v roce 2009, tehdy tanečník a choreograf spolupracoval na slavném snímku Černá labuť. Pár si řekl ano v roce 2012 a postupně se narodili syn Aleph (12) a dcera Amalie (6), které rodiče vychovávají v Paříži a Los Angeles. Problémy podle magazínu Page Six manželé měli už v loňském roce, měli se dokonce rozejít, ale pak krizi překonat. Před pár dny byli dokonce spatřeni v Paříži během večeře s přáteli, kde se spolu bavili a dokonce se líbali.

Francouzský deník Voici ale přišel s informací, že Benjamin má trávit čas s pětadvacetiletou klimatickou aktivistkou Camille Étienne. Dle jejich fotografií měl pár 24. května přijít odděleně do stejné budovy a o dvě hodiny později odejít s odstupem deseti minut. Portman se dle deníku měla o aféře dozvědět už v březnu.

Herečka prý ovšem není z těch, které by se manželství vzdávaly snadno. Podle zdrojů Page Six dělá všechno pro to, aby rodina nebyla rozvrácena. „Nerozešli se a snaží se věci vyřešit. Ben dělá vše pro to, aby mu Natalie odpustila. Miluje ji a jejich rodinu,“ údajně řekl zdroj blízký rodině. Sama Natalie si dál své soukromí velmi střeží, a tak není pravděpodobné, že by se ona sama ke kauze více vyjádřila. Jestli se jí manželství podaří udržet, je tak zatím ve hvězdách. ■