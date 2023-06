Lela Ceterová hned po oslavě narozenin na delší čas opouští domov i manžela

Lela Ceterová Foto: se souhlasem Lely Ceterové

„Zítra mi odjíždí na čtrnáct dní a já budu slaměný vdovec, tak udělám oslavu dnes,“ řekl MMA bijec na sociálních sítích během cesty za oslavou.

„Dnes mám narozeniny, ale tím, že odlétám do Turecka na delší čas, tak mi můj manžel udělal krásné narozeninové překvapení v podobě malé oslavy. Nechyběli tam naši nejbližší přátelé, což mě velmi potěšilo. Jenom z Bratislavy mi moji nejbližší moc chyběli, ale vynahradíme si to po Turecku další oslavou. Děkuji za tento krásny dáreček a za čas strávený s vámi. Bylo to nádherné,“ napsala Lela Ceterová k příspěvku na instagramovém účtu, kam připojila několik momentek z oslavy, která proběhla na lodi, kterou se plavili po Vltavě s výhledem na krásy Prahy.

Za jakým účelem Lela naplánovala cestu do Turecka, je zatím otázkou. Podobnou cestu v minulosti absolvovala například do Íránu, kde podstoupila rhinoplastiku u špičkového chirurga. Také Turecko je ve světě krásy na vysoké úrovni, i proto tuhle zemi lidé z celého světa navštěvují. ■