Nejstarší syn Tatiany Dykové Vilhelmové je doma kápo. Zvládne řídit dva bráchy bez rodičů

Střelená matka tří dětí, která má díky vysoké inteligenci nos na vraždy, to je Marta v kriminálním humorně laděném seriálu, co už nás několik nedělních večerů baví na Nově. Divačky na sociálních sítích pějí ódy na Případy mimořádné Marty a její představitelku.

Ztřeštěná Marta, než se stala policejní konzultantkou, dělala uklízečku. Proto jsme se Tatiany Dykové Vilhelmové (44) zeptali, co ona a uklízení?

„Ráda uklízím a vařím, znamená to pro mě příjemnou změnu při práci s hlavou. A zase takovou tu společenskou Táňu, světačku, ráda vyměním za domácí, nechci říct puťku, ale mámu, která má ráda pořádek a když je navařeno a na stole hezkej ubrus a kytka,“ prozradila nám herečka.

Udržet pořádek v domácnosti se samými mužskými, kde kromě manžela Vojty Dyka (37) jsou tři synové, asi nebude zrovna snadné. Zvlášť, když maminka musí být kvůli práci i nějakou dobu nepřítomná.

„Myslím si, že se mi to daří. Možná proto, že jsem jediná ženská, tak oni mi tím dělají radost. Vědí, že ve spoustě věcí mají volnost, svobodu, ale uvědomují si, že mám ráda pořádek. A když přijdu večer z představení a doma je bordel, tak dokážu udělat opravdu velkej kravál, že si tohle nezasloužím, že přijdu utahaná z práce, a ještě po nich musím uklízet. Takže si dávají pozor.“

Po tomhle bude Táně spousta maminek s pubertálními dětmi závidět. Herečka připouští, že na začátku to byla velká dřina. „Já se rozčilovala, ale neudělala jsem úklid za ně. Prostě ne! Když to ženská spolkne a poklidí po dětech, už je k úklidu pak těžko donutí,“ řekla Super.cz.

V poslední době natáčela na Moravě komedii Aristokratka ve varu, což je pokračování filmu Poslední aristokratka. Vzdálené lokace obnáší pracovat i několik dní mimo domov. Jak mužští zvládají starat se o sebe?

„Kluci jsou už veliký, Františkovi bude letos osmnáct, Cyrilovi patnáct a Lojzíčkovi deset. Ten nejstarší dovede být kápo a řídit klidně dva dny bráchy bez našeho dohledu. Mám maminku, která vždycky kontroluje, aby všichni dostáli povinnostem a šli na kroužky, a babičku Dykovou, která taky ráda pomáhá, a máme dědečka, co vaří. Už to není, jak to bývalo, když byli kluci malí. To byl fakt masakr!“ ■