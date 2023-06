Hvězda Avataru a Star Treku Zoe Saldana se ukázala nahoře bez. Fanouškům předvedla břišáky i tajné tetování

Zoe Saldana je velmi půvabná. Profimedia.cz

Herečka je další z dam, které když ohlásí svůj věk, patrně jim nikdo neuvěří. Zoe Saldana porodila tři kluky, ale díky cvičení je v perfektní kondici a ani její obličej by neprozradil to, že už před čtyřmi lety oslavila čtyřicátiny. Možná i proto si jí velké produkce vybírají do svých trháků. Ve svém rejstříku má například účast v sérii Avatar a pozor - ohlášené má i další díly, které budou vznikat v roce 2024, 26 a 28. Objevila se ale i ve Strážcích galaxie, Star Treku, Avengers nebo Pirátech z Karibiku.

Teď by měla natáčet v Paříži snímek Emilia Perez se Selenou Gomez v hlavní roli a fanouškům dala nahlédnout do své šatny. A nejen tam. Zoe se ukázala nahoře bez, kdy si svá ňadra zakrývala jen jednou rukou a natočila nejen své břišní svaly, ale také tetování věnované svému manželovi Marcu Peregovi. Herečka má na svém těle dokonce deset různých tetování.

Jejích 10, 7 milionů fanoušků video samozřejmě ocenilo. „Je pravda, že tohle břicho porodilo všechny ty kluky?“ píše jeden z nich. „Tohle tělo potřebuju,“ napsala jiná fanynka. „Tahle žena mi pomohla zvýšit sebeúctu, je tak krásná a přirozená, jako jedna z mála v Hollywoodu,“ napsala další. A jiný fanoušek dodal, že je krásná prostě všude. Tak nezbývá než se těšit na další film s touto půvabnou herečkou. ■