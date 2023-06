Rodiče cupují Mareše za „předraženou“ show Nesvadby: Samoživitelé nemají šanci, ozvala se i Ornella

Leoš Mareš reagoval na kritiku. Také informoval, že Michala Nesvadbu tyhle zprávy mrzí. Foto: Herminapress / Michaela Feuereislová / Super.cz

Své působení zakončí velkolepou show v pražské O2 areně, kterou má pod taktovkou moderátor Leoš Mareš (47). Ten se ale místo pozitivních reakcí dočkal pořádné vlny kritiky, a to kvůli cenám, které jsou dle lidí přes čáru.

Tahle vlna kritiky už prý zasáhla i samotného Michala Nesvadbu, kterého Mareš brání na svém instagramovém účtu.

Nejlevnější vstupenka pro dospělého je k dostání za 990 korun a pro dítě za 690 korun. VIP vstupenka je pak za necelých 5 tisíc.

„Michala tyhle zprávy mrzí,“ informoval Leoš své sledující, kterým sdílel všechny cenové kategorie a další podrobnosti. „Všechno dole u plochy. Obrovská produkce. Velké množství účinkujících plus obří LED stěna. Velmi dobré ceny. 4990,- stojí VIP experience se setkáním s Michalem a dalšími aktivitami před show a po show. Je to omezená edice vstupenek, kterých je pouze 90,“ upřesnil moderátor, jež se v komentářích dočkal i přes vysvětlení kritiky.

„Nezlobte se, je to drahý. Pro běžnou rodinu s dětma, pro které to primárně je, to prostě je velmi vysoká cena. Samoživitelé jsou úplně bez šance. Chápu, že je to O2 arena, velká produkce, ale pořád to je pro cílovku, pro kterou to má být radost, ne ždímáni rozpočtu na dlouho dopředu. Pak se ta rodina potřebuje někde najíst, napít, a ceny občerstvení jsou vysoké taky. Dětem se fakt špatně vysvětluje, že jim radost nemůžete udělat, protože na to prostě nemáte,“ napsal jeden ze sledujících, se kterým spousty souhlasí.

„Taky bych chtěla jít, ale já si to nemohu jako matka samoživitelka tří dětí dovolit,“ uvedla jedna z maminek.

„Ceny teda mazec, ale musí se všichni kolem té show zaplatit. Navíc pronájem O2 areny není na dobré slovo. Michal je ikona, tak ta velkolepá derniéra musí prostě vypadat,“ reaguje další sledující, která má pro ceny pochopení.

Komentář zanechala i maminka tří dětí Ornella Koktová (30), pro kterou byl Michal také dětským hrdinou. „Stejně bylo nejlepší vystoupení ve Viole. Tam byl od každého ‚dva metry‘ a my jsme ho jako děti fakt v reálu viděly. V té O2 areně to bude spíš o tom, že budou děti koukat na obrazovku, což chápu s Disney na ledě, kde je milion lidí, ale ne u Michala, coby solo účinkujícího,“ napsala známá maminka, které Leoš odpověděl.

„Tohle není lepení pásek v obchoďáku nebo ve Viole, tohle je obří produkce. Čtyřicet vystupujících, nafukovadla, hoverboady, artisti, megarobot, laserová show, filmový doprovod na veliké LED stěně. Kostýmy a tanečníci a Michal,“ napsal jasně. ■